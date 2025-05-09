Ломаченко поздравил с 9 мая, вызвав восторг у россиян

Спортсмен продолжает праздновать "День победы" 9 мая

Чемпион мира по боксу по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) поздравил всех с 9 мая. В Украине День памяти и победы над нацизмом приходится на 8 мая, а 9 мая в нашей стране отмечается день Европы.

Соответствующий пост боксер опубликовал в Instagram. К слову, страница спортсмена в этой соцсети закрыта для украинцев.

"Их подвиг безмерен. И такой же безмерной должна быть наша благодарность. Царство Небесное всем тем, кто стоял насмерть во имя жизни! Поклон всем ветеранам! Мир Всем", — написал боксер, прикрепив фото с сыном и отцом.

Василий Ломаченко с семьей

Россияне восхитились тем, что боксер продолжает праздновать День победы 9 мая. В РФ называют Василия "великим человеком, который не продался".

Напомним, будущее Ломаченко в боксе весьма туманно. Василий в последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда вернул себе титул чемпиона мира в легком весе в поединке против Джорджа Камбососа-младшего из Австралии. В сети ходили слухи, что Loma завершает карьеру, однако официального подтверждения этой информации не было.