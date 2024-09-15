Укр

"Карма": сеть смеется после удара России по даче Ломаченко (фото)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
953
От удара РФ пострадала дача Василия Ломаченко Новость обновлена 15 сентября 2024, 10:53
От удара РФ пострадала дача Василия Ломаченко. Фото bessarabiainform.com, t.me/TeamLomachenko

Спортсмен купил домик у рыбаков несколько лет тому назад

Россия продолжает атаковать мирные города Украины с помощью ракет и БПЛА. В ночь на 14 сентября оккупанты ударили по Вилково (Одесская область). В результате атаки ударных дронов пострадала дача чемпиона мира по боксу по версиям IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Об этом сообщает bessarabiainform. По информации источника, в дачном доме повреждены окна и двери без дальнейшего возгорания.

К слову, оккупанты несколько раз били вблизи дачи боксера, из-за чего здание получало различные повреждения. Сообщается, что Ломаченко приобрел домик у местных рыбаков несколько лет назад. Кроме того, неизвестно, бывал ли Василий здесь.

В сети со смехом восприняли данную новость, ведь Ломаченко известен тем, что не называет РФ агрессором. Кроме того, спортсмен активно поддерживает УПЦ, которую связывают с Москвой. Пользователи называют случившееся "кармой".

Напомним, после своей последней победы над Джорджем Камбососом из Австралии Василий ни слова не сказал о войне. Теперь боксер вполне может сразиться с украинцем Денисом Беринчиком в объединительном поединке, тот владеет поясом WBO в этом весе.

Теги:
#Бокс #РФ #Василий Ломаченко