"Карма": сеть смеется после удара России по даче Ломаченко (фото)
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Спортсмен купил домик у рыбаков несколько лет тому назад
Россия продолжает атаковать мирные города Украины с помощью ракет и БПЛА. В ночь на 14 сентября оккупанты ударили по Вилково (Одесская область). В результате атаки ударных дронов пострадала дача чемпиона мира по боксу по версиям IBF и IBO в легком весе Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).
Об этом сообщает bessarabiainform. По информации источника, в дачном доме повреждены окна и двери без дальнейшего возгорания.
К слову, оккупанты несколько раз били вблизи дачи боксера, из-за чего здание получало различные повреждения. Сообщается, что Ломаченко приобрел домик у местных рыбаков несколько лет назад. Кроме того, неизвестно, бывал ли Василий здесь.
В сети со смехом восприняли данную новость, ведь Ломаченко известен тем, что не называет РФ агрессором. Кроме того, спортсмен активно поддерживает УПЦ, которую связывают с Москвой. Пользователи называют случившееся "кармой".
Напомним, после своей последней победы над Джорджем Камбососом из Австралии Василий ни слова не сказал о войне. Теперь боксер вполне может сразиться с украинцем Денисом Беринчиком в объединительном поединке, тот владеет поясом WBO в этом весе.