Школа Ломаченко разрушена российской ракетой: появилась реакция боксера

Россия цинично обстрелял Белгород-Днестровский лицей

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) отреагировал на ракетный удар РФ по Белгород-Днестровскому. Россияне уничтожили лицей, где учился будущий двукратный олимпийский чемпион.

Соответсвующий комментарий Ломаченко разместил на своей странице в Facebook. Примечательно, что Василий вновь не назвал РФ агрессором, ограничившись лишь общими словами.

"Трагичный день для всех аккермацев! Вчера еще были улыбки и радость на лицах людей, которые пришли на выпускной, а сегодня слезы и горечь!

Школа, которую закончил, в которую ходили наши дети, была цинично обстреляна ракетам! Царство Небесное погибшим!

Сил и здоровья поправиться раненым!

Мир Всем", — написал боксер, который прикрепил несколько фото разрушенного лицея.

Россия ударила по лицею в Белгород-Днестровском

Россия разрушила лицей, где учился Василий Ломаченко

Россия нанесла ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском

Отметим, в результате удара РФ погибло трое человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия преднамеренно нанесла удар по учебному заведению.

Напомним, в мае 2024 года Ломаченко вернул себе титул чемпиона мира в легком весе в бою против Джорджа Камбососа-младшего из Австралии. После поединка в сети ходили слухи, что Loma завершает карьеру. В итоге в июне 2025 года Василий объявил, что повесил перчатки на гвоздь.