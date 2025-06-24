"Тримає язика в ср*ці росіян": Ломаченка захейтили через реакцію на удар по ліцею на Одещині

Один українець навіть створив мем, у якому висміяв мовчазну позицію боксера щодо війни в Україні та захист УПЦ МП

Після російського ракетного удару по ліцею в Білгород-Дністровському 24 червня, внаслідок якого загинули люди, боксер Василь Ломаченко опублікував у соцмережах емоційне повідомлення. У ньому спортсмен назвав цей день "трагічним", згадав випускників і висловив співчуття загиблим, водночас жодного разу не згадав, хто саме скоїв обстріл.

Як повідомляє "Телеграф", це викликало хвилю критики в соцмережах. Користувачі масово звинуватили спортсмена в лицемірстві, боягузтві та співпраці з російською пропагандою.

"Просто щоб ви розуміли: існують якісь ракети, які самі виготовляються, потім самі підіймаються в повітря, самі наводяться на українські школи та самі цинічно обстрілюють українські міста. Дуже погані ракети. Ракети-агресори. Ракети-терористи. Сльози і горєчь", — іронізує одна з користувачок у Facebook.

Український волонтер Сергій Стерненко також відреагував, зазначивши, що Ломаченко "усе ще тримає свого язика у ср*ці росіян" і не наважився прямо вказати, яка країна завдала ракетного удару.

Коментатори також не втрималися від емоцій. Дехто зазначає: "Не хоче ображати православну ракету".

Один українець навіть створив мем, у якому висміяв мовчазну позицію Ломаченка щодо війни в Україні та захист УПЦ МП.

Гнів соцмереж не обмежився лише іронією. У коментарях звучить чимало різких і образливих оцінок.

"Боже, який боягуз, ще й дурний";

"От всі ж знають, що воно недалеке. Тож краще б не писав уже нічого. Настільки це огидно й ницо";

"Це слово — "цинично" — здається, з лексикону співробітників МЗС РФ. От чому всіх цих упоротих не депортувати на московію?";

"Васю по голові били скільки років, що ж ви хочете від інваліда розумової праці";

"Ех, Вася, ніколи ти не станеш Василем".

Як реагують українці на допис Ломаченка про обстріл Білгород-Дністровського

Як реагують українці на допис Ломаченка про обстріл Білгород-Дністровського

У цілому, реакція українського суспільства демонструє глибоке розчарування позицією спортсмена Василя Ломаченка, який неодноразово уникав чітких оцінок щодо війни та агресії Росії проти України. Його останній допис лише посилив це відчуття.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версіями IBF та IBO Ломаченко поділився спільним знімком із митрополитом УПЦ МП Лонгіном (Михайлом Жаром). Напередодні поліція Чернівецької області розпочала розслідування щодо дитячого будинку, яким опікується митрополит.