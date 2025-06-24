О чем Зеленскому надо поговорить с Трампом: политолог оценил шансы на успех встречи

Шансы на успех встречи есть, но они не высокие

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа необходимо донести до главы Белого дома информацию о том, что россияне продолжают эскалацию войны. На фоне ощущения успеха от победы в Иране, Трамп может более охотно вернуться к украинскому треку.

Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью "24 каналу". По его словам, это необходимо для того, чтобы у американского президента была какая-то альтернативная точка зрения кроме той, которую ему рассказывают из Москвы.

Политолог отметил, что важно рассказать о том, как российские бомбардировки и обстрелы продолжают убивать мирных украинцев.

"Много говорят, что у Трампа нет эмпатии и так далее, но все равно об этом Трампу надо рассказать, чтобы просто у него была другая точка зрения. Не только то, что ему Путин рассказывает", — сказал он.

Фесенко выразил надежду, что встреча Трампа и Зеленского состоится и лидерам удастся найти общий язык. Кроме того, важно, чтобы глава Белого дома не просто пришел на встречу, но и услышал украинского президента.

Политолог выразил надежду, что успехи Трампа в Иране могут повлиять на более решительные шаги США в украинском вопросе. При этом Фесенко добавил, что "определенные шансы" на то, что это сработает, существуют, но в целом они не очень высокие.

Стоит отметить, что по данным The Times руководство НАТО опасается, что Трамп может сорвать саммит, а потому заседание глав государств будет самым коротким в истории. Вместо обсуждения геополитических вопросов в повестке дня будет лишь один вопрос — увеличение расходов на оборону.

Отмечается, что лидеры стран хотят действовать очень осторожно, чтобы польстить непредсказуемому американскому президенту.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с Трампом дал интервью британским СМИ. Он отметил, что не исключает нападение России на страны Альянса уже в ближайшие годы.