Про що Зеленському треба поговорити з Трампом: політолог оцінив шанси на успіх зустрічі

Шанси на успіх зустрічі є, але вони не високі

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа необхідно донести до голови Білого дому інформацію про те, що росіяни продовжують ескалацію війни. На тлі відчуття успіху від перемоги в Ірані Трамп може більш охоче повернутися до українського треку.

Про це розповів політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю "24 каналу". За його словами, це необхідно для того, щоб американський президент мав якусь альтернативну точку зору, крім тієї, яку йому розповідають з Москви.

Політолог зазначив, що важливо розповісти про те, як російські бомбардування та обстріли продовжують вбивати мирних українців.

"Багато кажуть, що Трамп не має емпатії і так далі, але все одно про це Трампу треба розповісти, щоб просто у нього була інша точка зору. Не тільки те, що йому Путін розповідає", — сказав він.

Фесенко висловив сподівання, що зустріч Трампа та Зеленського відбудеться і лідерам вдасться порозумітися. Крім того, важливо, щоб голова Білого дому не просто прийшов на зустріч, а й почув українського президента.

Політолог висловив сподівання, що успіхи Трампа в Ірані можуть вплинути на рішучість кроків США в українському питанні. При цьому Фесенко додав, що "певні шанси" на те, що це спрацює, є, але загалом вони не дуже високі.

Варто зазначити, що за даними The Times, керівництво НАТО побоюється, що Трамп може зірвати саміт, а тому засідання глав держав буде найкоротшим в історії. Натомість обговорення геополітичних питань на порядку денному буде лише одне питання — збільшення видатків на оборону.

Зазначається, що лідери країн хочуть діяти дуже обережно, щоб потішити непередбачуваного американського президента.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перед зустріччю із Трампом дав інтерв’ю британським ЗМІ. Він зазначив, що не виключає нападу Росії на країни Альянсу вже найближчими роками.