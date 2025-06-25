Из Броваров до Киева не доехать: авто в ужасной пробке, движения нет уже час (видео)

На выезде из Броваров образовалась масштабная тянучка

В среду утром, 25 июня, на Броварском проспекте образовалась масштабная пробка. По словам очевидцев, движение парализовано на выезде из Броваров в направлении Киева — автомобили стоят уже больше часа.

Видео с места происшествия активно распространяется в местных телеграм-каналах. На кадрах видна длинная полоса из авто, стоящих плотной колонной.

Пользователи соцсетей пишут, что транспорт почти не двигается.

В других пабликах сообщают, что пробки наблюдаются почти по всем Броварам.

Сейчас причина пробки пока неизвестна. Водителей призывают планировать маршрут заранее и, по возможности, выбирать альтернативные пути.

Напомним, что недавно в Киеве на Броварском проспекте вспыхнул маршрутный автобус. Инцидент произошел между станциями метро "Лесная" и "Черниговская".

Видео с места инцидента опубликовали местные телеграм-каналы. На кадрах виден густой дым и пламя, охватившее транспортное средство.

По словам очевидцев, автобус выгорел почти дотла. Патрульная полиция Киева сообщила, что в связи с ликвидацией возгорания автобуса на Броварском проспекте, движение транспорта было затруднено в направлении моста Метро.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве до конца года частично перекроют один из путепроводов. Причина — необходимость обеспечить безопасную эксплуатацию сооружения, требующего технического вмешательства.