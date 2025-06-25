Ветры с дождями или просто облачность? Ученые дали разные прогнозы погоды для Киева

К чему готовиться киевлянам в эти дни

Погода в Киеве должна была быть облачной и дождливой в эти дни, однако синоптики говорят, что 25-27 июня осадков почти не будет. Хотя есть вероятность порывов свежих-крепких ветров.

Показатели на термометрах в дневное время покажут от +22 до 25 градусов, сообщили в Meteofor и Sinoptik. В ночное время они могут опуститься до +13 градусов.

Итак, в течение 25-27 июня в Киеве ожидается облачность, но местами солнце будет преобладать, по данным Meteofor. Дожди этими днями будут идти только ночью четверга и днем пятницы, но они ожидаются мелкими.

Воздух днем должен прогреться от +22 до +25 градусов, а ночью остыть до +13…17 градусов. Тем временем сильнейшие порывы ветра прогнозируются в среду и четверг. Их сила будет колебаться от свежих до крепких 9-13 м/с. Причем 26 июня они будут бушевать все сутки.

Будут ли дожди в эти дни

Метеорологи из Sinoptik также прогнозируют облачность, но иногда солнце сможет прогревать город. Однако этот прогноз отличается от предыдущего тем, что в нем нет дождей и свежих порывов ветра.

Дневная температура 25-27 июня будет колебаться в коридоре +23…25 градусов, а ночная зафиксируется около +15 градусов.

Как будет колебаться температура в среду-пятницу

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину снова придут затяжные дожди.