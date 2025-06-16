Стало известно, кто станет следующим прокурором Украины: кто он такой (фото)

Он был награжден орденом "За заслуги" III степени

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду свое представление о назначении Руслана Кравченко на новую должность. Он может стать генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук. Соответствующий пост появился на его странице в Facebook.

"Согласно пункту 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение КРАВЧЕНКО Руслана Андреевича на должность Генерального прокурора", — отметил он.

По его словам, Верховная Рада рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

Что известно о Руслане Кравченко

В 2012 году Руслан Кравченко приступил к карьере следователя в Севастопольской прокуратуре, где занимался военными правонарушениями в Крыму. После аннексии Крыма в 2014 году его перевели в Ровенскую и Львовскую прокуратуры. Здесь он продолжил работу в области военного законодательства.

С 2015 по 2020 год Руслан Кравченко работал в Главной военной прокуратуре и в должности заместителя военного прокурора Центрального региона. Позже его перевели в Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

Руслан Кравченко

В 2021 году он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру, где расследовал военные преступления россиян. Впоследствии, в апреле 2023 года политика была назначена главой Киевской областной государственной администрации.

За значительные заслуги по укреплению государственности и защите суверенитета Украины он был награжден орденом "За заслуги" III степени.

30 декабря 2024 года Кравченко был назначен и.о. главы Государственной налоговой службы Украины.

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