Теперь официально. Что известно о новоназначенном генпрокуроре Кравченко (фото)

Он два года был главой Киевской областной государственной администрации

Руслана Кравченко официально назначен новым генеральным прокурором Украины. Соответствующий указ уже подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса президента. Известно, что указ №416/2025 был подписан в субботу, 21 июня.

"Назначить Кравченко Руслана Андреевича Генеральным прокурором Украины", — говорится в документе.

Указ президент о назначении Кравченко генпрокурором

Что известно о Кравченко

Он начал свою карьеру в 2012 году с поста следователя в Севастопольской прокуратуре, где занимался военными правонарушениями в Крыму. Уже после аннексии Крыма в 2014 году Кравченко перевели в Ровенскую и Львовскую прокуратуры, где он продолжил работу в сфере военного законодательства.

Руслан Кравченко

С 2015 по 2020 год Кравченко работал в Главной военной прокуратуре и на должности заместителя военного прокурора Центрального региона. Позже его перевели в Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере.

В 2021 году он возглавил Бучанскую окружную прокуратуру, где расследовал военные преступления россиян. Впоследствии, в апреле 2023 года Кравченко был назначен главой Киевской областной государственной администрации. Этот пост он занимал почти два года.

Кроме того, Кравченко награжден орденом "За заслуги" III степени за значительные заслуги по укреплению государственности и защите суверенитета Украины. 30 декабря 2024 года Кравченко был назначен и.о. главы Государственной налоговой службы Украины.

Напомним, что Офис генерального прокурора не имел полноценного руководителя с октября 2024 года, когда уволили Андрея Костина. Это произошло на фоне громкого коррупционного скандала в системе прокуратуры: тогда почти полсотни прокуроров разоблачили на оформлении себе фейковых инвалидностей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский назначил главой райадминистрации "лучшего мэра Киева" и критика Кличко.