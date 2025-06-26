Кровь сливают прямо в Днестр? Село во Львовской области оказалось в центре экоскандала (фото, видео)

"Запах не забудете никогда": говорят очевидцы

Село Розвадов во Львовской области снова в центре внимания, однако сейчас не из-за горячих колодцев, а экологического чрезвычайного происшествия. В Днестр, который течет здесь, зафиксирован сброс неизвестного вещества.

Обнаруживший этот факт рыбак рассказал "Телеграфу", что выявив проблему он пытался связаться с Госэкоинспекцией (ГЭИ), однако бесполезно. Жидкость, которая сливалась в Днестр, была красного цвета и очень похожа на кровь. "Запах там стоит несравненный, не забудете никогда", — говорит рыбак, ловивший рыбу в том месте. Его имя "Телеграф" не будет раскрывать в целях безопасности. Он также предоставил журналистам подтверждающие видео — проблеме не один год. До этого слив красной жидкости в Днестр зафиксирован на видео в 2023 году.

Кадр из видео

Местные рыбаки также рассказали, что уже вызывали разные связанные службы, однако заявление не принимали, забор воды брался выше по течению. На этот раз пришлось вызвать полицию. Оформили заявление, но на этом все кончилось. "После наряда полиции приехала уголовно-экспертная служба, но у них не оказалось тары для забора воды. Они дождавшись завершения сброса, уехали", — описывает ситуацию рыбак. Он отмечает, что полиция в ГЭИ тоже не дозвонилась.

Место, где неизвестная жидкость попала в Днестр

В настоящее время рыбак обратился к сообществу ОО Всеукраинское объединение "Охотники. Рыболовы. Биозащитники". Они готовят обращение в суд — говорится на официальной странице в Фейсбуке. Самому же рыбаку звонили из рыбнадзора. Работник заявил, что это якобы льется с Николаевских очистных сооружений. Однако местные рассказывают – все не так просто.

"По словам местных, там есть какая-то бойня, и это именно с нее спускают нечистоты. Выше по течению +-40 м есть еще одна труба, из нее вытекает прозрачная, вспененная вода, без запаха, что может быть из очистных сооружений", — рассказал собеседник "Телеграфа". Полиция зафиксировала обращение.

Протокол заявления о ливне в Днестр в селе Розвадов Объяснение к заявлению о ливне в Днестр в селе Розвадов

В полиции "Телеграфу" отметили, что сейчас устанавливают всех возможных причастных и решается вопрос квалификации. На горячей линии ГЭИ "Телеграфу" сообщили, что для начала выяснения всех фактов должно быть зарегистрировано обращение. В Госпродпотребслужбе Львовской области отметили, что в Розвадове сейчас не работает птицефабрика. Если есть рыбаки или другие граждане, имеющие подтвержденные факты нарушений, им нужно сообщить о них в Стрыйское районное управление службы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой экологической опасности, которую вызывают по незнанию. Это заселение водоемов Украины сигнальным раком — этот вид инвазивный, агрессивный и может переносить болезнь, которая способна истребить украинских раков.