Під загрозою червонокнижна риба — річку на Львівщині отруюють другий рік поспіль? (фото, відео)

Екоінцидент стався біля курорту Моршин

В декількох областях України зафіксували мор риби. Торкнулась надзвичайна ситуація і Львівщині — в притоці Дністра, річці Бережниця помітили багато мертвої риби.

Відповідні фото та відео опублікував у соцмережі "Фейсбук" Богдан Шкляр. Він зазначив, що подібна ситуація була й минулого року — річку зариблювали мальками форелі, але риба загинула. На річці знаходиться кілька сіл та місто Моршин. "Вже не одноразово було помічено що забруднення починається біля Моршина і страждає вся ріка в низ по течії", — каже очевидець та підтверджує загибель риби фото й відео.

Річка Бережниця тече через Моршин

Загибла риба в річці Бережниця

Серед риб, які загинули — окуні та бистрянка. Ця риба з сімейства коропових входить до Червоної книги України та Європейського червоного списку.

У Львівському рибоохоронному патрулі "Телеграфу" розповіли, що масової загибелі риби не виявили. Що ж до зливу біля Моршина — підозрюють витік каналізаційних вод. Висновки про це має давати Держекоінспекція. В ДЕІ наразі знають про ситуацію. На гарячій лінії повідомили, що звернення про ситуацію на річці Бережниця надійшло 25 червня. На наступний день на місце вирушила команда, яка має відібрати проби води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в річку Дністер зливають невідомі відходи, схожі на кров. Рибалки кажуть про можливий злив відходів з підприємства.