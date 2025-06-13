Гончаренко сцепился с Бигусом, скандал дошел уже и до Рады. Объясняем простыми словами, что у них случилось

В перепалке, длящейся уже месяц, оппоненты не подбирают слов

В Украине продолжает набирать обороты скандал между народным депутатом от "Европейской Солидарности" Алексеем Гончаренко и командой журналистов-расследователей Bihus.Info. Конфликт начался еще в мае, когда "бигусы" сняли расследование в отношении парламентария и его "Гончаренко-центров".

С тех пор они поочередно делали заявления в соцсетях, пытаясь дискредитировать и даже обзывая друг друга. "Телеграф" разобрался в этой истории от начала и до текущего момента.

В пятницу, 13 июня, стало известно, что расследовательский проект Bihus.Info пожаловался на Алексея Гончаренко в комитеты Верховной Рады по вопросам свободы слова и этике. Также журналисты обратились в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). Заявители назвали поведение Гончаренко открытым давлением на медиа и злоупотребление служебным положением.

Расследование журналистов

Как упоминалось выше, история началась в мае текущего года, когда вышло расследование Bihus.Info в отношении парламентария, которого в ролике назвали хайпожером, популистом, вредителем и не только.

Журналисты припомнили ему все, что можно было найти от борьбы за русский язык и партии "Регионов" во времена Януковича до голосования против продления военного положения.

Также команду заинтересовали "Гончаренко-центры", работающие, по мнению "бигусов", над продвижением имени народного депутата, который метит в президенты. Центры предлагают все на свете – от бесплатных курсов подготовки к экзаменам, английского языка до экзотических танцев.

По данным расследователей, центры имени нардепа финансирует семейный бизнес подозреваемого в коррупции агробизнесмена Олега Бахматюка, который сбежал в Европу.

Журналисты напомнили, что в 2020 году Гончаренко публично отстаивал деятельность бизнеса Бахматюка и критиковал тогдашнего директора НАБУ Артема Сытника, поскольку именно Бюро открыло одно из дел против бизнесмена.

Гончаренко поинтересовался бюджетом и пообещал "воспитывать"

На расследование журналистов парламентарий ответил депутатским запросом. Он задал Денису Бигусу следующие вопросы:

Каков бюджет организации

Какая средняя заработная плата

Кто основные доноры организации

Сколько налогов заплачено в 2024 году

"Хочу написать письмо к донорам. Спросить, согласовывали ли они выход "расследования" о президенте Комитета ПАСЕ и члене Бюро ПАСЕ — то есть обо мне. Потому что мне кажется, что нет", – написал Гончаренко у себя в Telegram-канале.

Он также напомнил о соблюдении журналистских стандартов, которые предусматривают использование адекватной лексики и запрос комментария у героя расследования.

"Из того, что я знаю о европейской бюрократии, они будут очень удивлены на что идут их деньги. Я же говорил, что я в этой школе завуч по воспитательной работе. В классе у нас новый ученик – Денис. Будем воспитывать! Это дело мы любим, умеем и практикуем", – пообещал нардеп.

Бигус публично послал Гончаренко нафиг и назвал мерзкой гнидой

Бигус в тот же день снял видеообращение, в котором заявил, что его проект поддерживают около полумиллиона человек. Он указал, что об этом свидетельствуют данные из YouTube, электронных рассылок, списков платных подписчиков и другие источники.

"И я, извините, не очень сильно знаю, как всех зовут. Что тут ответить? Если народный депутат обращается ко мне как к физическому лицу, то идет он нафиг. А если он под "проектом" подразумевает онлайн-медиа, то онлайн-медиа вообще не в том перечне, у кого депутат может что-то спрашивать. То есть, Гончаренко снова пошел нафиг", — сказал журналист.

Он обвинил Гончаренко в давлении на медиа и пояснил, что доноры никак не влияют на содержание материалов проекта. По его словам, редакция действует в соответствии с собственными убеждениями.

"Мне не нужны донорские деньги, чтобы периодически напоминать аудитории, что ты — мерзкая политическая гнида. Конкретно мне, чтобы считать Алексея Гончаренко политическим приспособленцем, популистом, даже деньги сообщества не нужны", — сказал журналист.

Гончаренко прошелся по прыщу и "грязной голове" Бигуса

"Денис Бигус записал обращение ко мне. Пока не извинился. Но уже на пути. Уже оправдывается, что видео обо мне не расследование, а просто блог", – отреагировал Гончаренко и вслед за оппонентом перешел на личности.

Он отметил, что тоже может "поугорать" и предложил журналисту полечить прыщ у рта, который может не понравиться донорам.

"Жду информацию о донорах и зарплатах. Это ведь не сложно? И это о справедливости. Чего бояться? С европейцами мы уже начали переписку и продолжим", – предупредил нардеп.

Он добавил, что идея объявить видео не расследованием, а блогом не сработает.

"Огорчило, что ты хочешь сжечь школу, в которой происходит твое воспитание. Это наталкивает на то, что ты можешь быть проблемным учеником. Но ничего. Будем работать. Обещаю, что на выпускном будешь плакать и проситься назад", – написал Гончаренко.

Через две минуты парламентарий опубликовал новый пост со следующим текстом:

"Кстати, нашел спикера для любого ТЦК. Из плюсов: он и так уже ходит в другой форме – кожаные мотоциклетные штаны. Из минусов: грязная голова".

Гончаренко начал обнародовать донорские вливания в проект расследователей

В рамках этой своеобразной "войнушки" нардеп опубликовал документ о финансировании Bihus.Info, полученный от одного из доноров в ответ на свой депутатский запрос.

Гончаренко отметил, что на "Обеспечение институционального постоянства" в 2020–2024 годах Денису Бигусу было предоставлено 550 000 евро. А вот на "Журналистские расследования в сфере борьбы с коррупцией в Украине" с 22 июля 2024 года по 31 мая 2026 года он получил 449 981 евро.

Парламентарий уточнил, что это финансирование, полученное только от одного фонда, и пообещал позже показать больше крупный порядок цифр.

"Денис за деньги европейцев делает сюжеты, в которых нарушаются журналистские стандарты, используется нецензурная лексика в отношении выборных лиц, ведется оперативное наблюдение (!) других лиц — и все это на средства наших друзей из Европы. Я считаю, что они просто не видели, на что дают деньги. Будем показывать", говорится в публикации.

В очередной раз Гончаренко выразил удивление тем, что нет отчетности как по финансированию, так и по зарплатам.

"Представляю сейчас лицо всей редакции Bihus.Info, получающие заработную плату в 12 тысяч гривен. А Денис только по одной инициативе заработал полмиллиона евро, – написал нардеп. – Я просто смотрю на эти деньги и думаю: возможно стоит запустить антикоррупционный проект Goncharenko.Info? Бизнес прибыльный. В ютуб я умею".

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко потребовал от министра юстиции – вице-премьер-министра по евроинтеграции Ольги Стефанишиной уйти в отставку. Все из-за скандала вокруг Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Гончаренко заявил о конфликте интересов, в частности по ситуации вокруг АРМА и "Дома профсоюзов" в Киеве.