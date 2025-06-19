Мужчин будут мобилизовать с 18 лет, женщины тоже нужны? Что об этом говорят военные и власть

С обоими вопросами все не просто — среди украинцев есть и поклонники, и противники этих идей

Мобилизация женщин, снижение возраста мобилизации мужчин, израильский опыт – эти темы все громче звучат в публичном пространстве. Но, несмотря на давление и дискуссии, украинские власти не спешат принимать решения, которые могут изменить саму логику формирования войска.

"Телеграф" собрал последние заявления о привлечении женщин в армию и уменьшении призывного возраста.

Мобилизация женщин: что говорят в ВСУ и власти

Советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева в эфире "Радио Культура" в марте этого года заявила, что женщины должны быть готовы к защите Украины, однако принудительная мобилизация пока не актуальна.

"Упрекают, что права и обязанности должны быть одинаковыми, потому что это записано в Конституции. Но наши женщины не были включены в систему подготовки, не подвергались призыву. Это не было узаконено", — заявила представитель ВСУ.

Секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в апреле подтвердил, что вопрос мобилизации женщин не рассматривался на заседаниях комитета и не стоит на повестке дня. По его словам, по закону женщины могут проходить военную службу только добровольно.

"Эта тема не рассматривалась у нас в комитете… Мы уже приняли закон. Я думаю, мы на этом поставили точку", — сказал Костенко на брифинге.

А вот заместитель руководителя Офиса президента Украины по оборонным вопросам и экскомандир 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" Павел Палиса выступал за введение обязательной военной службы для всех граждан. В комментарии BIHUS.Info он отметил, что Украина могла бы последовать примеру Израиля.

"Как бы это дико сейчас ни звучало, возможно, нам следует изучить опыт Израиля. Если гражданин действительно гражданин и претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендует на какие-то выплаты из государственного бюджета, он должен служить", — сказал Палиса.

По его словам, это может быть минимальный контракт как для мужчин, так и для женщин, поскольку у современной армии есть "куча разной работы для всех людей". В то же время, добавил полковник, сейчас вопрос женской мобилизации "так остро не стоит".

"Женская служба в армии — это более такое добровольное дело, мне кажется. Но в дальнейшем, как я уже говорил, мне кажется, целесообразно было бы рассмотреть этот вариант израильского опыта развертывания Вооруженных сил с учетом украинских особенностей", — отметил представитель ОП.

"Женщины обязательно пойдут в армию"

Обязательная мобилизация женщин в армию станет возможной только после глубоких изменений в государственной политике по поводу гендерного равенства. Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказала правозащитница, ЛГБТ-активистка и глава организации "Инсайт" Елена Шевченко.

По словам Шевченко, феминизм предполагает не только равенство прав, но и равенство обязанностей, в том числе и на службе в армии. Но это должно быть симметрично.

"Когда девушки в школе будут проходить допризывную подготовку, у них будут те же права, что и у мужчин, когда мужчины будут брать декретные отпуска, брать на себя половину домашней работы, когда у нас будет равная ситуация по оплате труда, конечно, — мы за равные права и обязанности.Тогда будет обязательная мобилизация", — заявила она.

Шевченко подчеркнула, что сегодня Украина еще не готова к обязательной женской мобилизации, потому что у женщин нет достаточной базы подготовки и защиты со стороны государства.

"Сначала давайте начнем готовить женщин, а уже потом они уйдут в армию обязательно", — подытожила активистка.

Берлинская: "К мобилизации должно готовиться все взрослое население"

Волонтер и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская в интервью LB Live недавно отметила, что страна приближается к пределу, когда мобилизация должна охватить все взрослое население. Она подчеркнула, что речь идет не о немедленном призыве, а о системной подготовке, включая базовое военное образование, тактическую медицину и навыки управления дронами для всех граждан.

"Мы уже на том моменте, где и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться. Вообще все взрослое население, без исключения. Я очень не хочу, чтобы служили вчерашние школьники. Я также не хочу, чтобы служили женщины. У нас еще есть мобилизационный ресурс, возможность рекрутировать иностранцев. Есть люди, которые никогда никак не были задействованы в обороне, но могут", — заявила она.

Политики ответили на заявления Берлинской

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко иронически предложил мобилизовать саму Берлинскую, прежде чем говорить о мобилизации женщин.

"Возможно ей сначала нужно мобилизоваться, а уже потом рассказывать кого мобилизовывать. Также хочу еще раз подчеркнуть. МОБИЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН НЕ БУДЕТ", — дописал он.

Максим Бужанский из "Слуги народа" также раскритиковал призывы мобилизовывать женщин и молодежь, напомнив о значительном количестве мужчин, которые до сих пор не участвовали в обороне.

"Как автор закона о том, что женщины не должны в обязательном порядке становиться на военный учет, хочу успокоить всех женщин, вы не будете закрывать собой безбедную жизнь рукопожатной тусовки", — дописал он.

Что с возрастом мобилизации

Вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине пока не рассматривается парламентом. Вместо этого власти делают ставку на добровольное привлечение молодежи в армию путем контрактной службы.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев. По его словам, Кабинет министров инициировал идею привлечь людей в возрасте 18–24 лет в ВСУ на контрактной основе, предлагая им повышенное денежное довольствие.

"Эта инициатива вызвала определенный резонанс внутри войска: почему молодым платят такие большие деньги, а нам, ушедшим добровольцами, эти деньги не платят. Я — не Министерство обороны, которое разрабатывало эту инициативу, но я так понимаю, что они исходили из двух альтернатив: или снижение мобилизационного возраста, или же предоставить стимулы людям в промежутке"., – объяснил Чернев.

Он подчеркнул, что окончательное решение по мобилизационному возрасту в Раде отсутствует и обсуждение этого вопроса не ведется.

На сегодняшний день в Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет весной 2024 года. Возможность его дальнейшего понижения активно обсуждается, однако конкретных решений не принималось.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в мае этого года заверил, что парламент "не будет играть с возрастом" и не планирует снижать его до 18 лет. По его словам, украинская молодежь — это "золотой фонд" нации, который должен восстанавливать страну после войны.

"Я думаю, что парламент не будет возвращаться к этому вопросу — о снижении возраста мобилизации", — заверил Стефанчук.

Эту позицию подтвердила и нардепка Соломия Бобровская, отметив, что ни парламентский комитет, ни правительство не рассматривают инициативы по мобилизации 18-летних.

Все зависит от ситуации на фронте

Вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине остается актуальным, но его реализация не планируется. Все зависит от динамики боевых действий на фронте и задач Генерального штаба.

Об этом сообщил BBC News глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель партии "Слуга народа" Александр Завитневич. По его словам, некоторые военные командиры считают, что потребность в снижении возраста существует, однако этот вопрос пока не вынесен на повестку дня.

"У нас же все происходит, повторюсь, в зависимости от ситуации на фронте. Сейчас есть одна ситуация и задача Генерального штаба для всех составляющих Сил обороны – конкретная цифра по мобилизации, которая приходится и она выполняется", — пояснил Завитневич.

Он подчеркнул, что рассмотрение изменений в мобилизационную политику начнется только в случае ухудшения ситуации на передовой. При необходимости будут проанализированы статистические показатели: количество мобилизованных, потерь и раненых.

Неиспользованный резерв и давление партнеров

Нардеп Сергей Евтушок отметил, что снижение возраста на один год (с 25 до 24) может дать дополнительно около 100 тысяч военнообязанных. Однако сейчас, по его словам, такого решения нет, а давление партнеров скорее кулуарное, чем официальное.

"Во-первых, очень хорошо, что президент признает, что есть проблемы в этом законе и в этом процессе. Во-вторых, нужно защищать страну однозначно. И надо будет, все пойдут ее защищать. И в-третьих, мы, как политическая сила, пытались даже в действующем законе о мобилизации сохранить позицию о 27 лет, а не 25 для возможностей. кулуарах разговора, что, мол, именно наши партнеры требуют мобилизации от 18-ти лет, на что сейчас президент не дает согласие, соответственно и все большинство, и вся власть сформирована по вертикали, включая монобольшинство в парламенте, даже не рассматривают этот вопрос", — заметил он.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прямо заявил, что президент Зеленский категорически против мобилизации с 18 лет. Он также раскритиковал идею оговаривать санкции Запада против РФ готовностью Украины мобилизовать молодежь, назвав это "странным подходом".

"Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть существенного сокращения сроков мобилизации до 18 лет", – заверил Подоляк.

В начале 2025 года Владимир Зеленский прокомментировал призывы партнеров по снижению мобилизационного возраста в Украине до 18 лет.

Об этом глава государства заявил во время встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом. По словам Зеленского, на фронте действуют более ста бригад, и каждая из них ежедневно нуждается в обновлении оборудования.

"У нас более ста бригад на поле, и каждая из них ежедневно нуждается в укомплектованности. Мы должны укомплектовать свои бригады соответствующей техникой. Все эти запросы есть у наших партнеров", — заявил он.

Зеленский также отметил, что сегодня одним из главных вызовов является дефицит техники, поскольку значительная часть вооружения либо выходит из строя, либо требует ремонта во время боевых действий. Он подчеркнул, что перед расширением состава ВСУ государство должно обеспечить защиту каждого бойца.

"Человек должен быть защищен. Не просто защищен, а иметь соответствующее оружие и знания. Это то, чем наши партнеры должны насыщать украинскую армию", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в 2025 году украинские университеты существенно снизили количество бюджетных мест в аспирантуре — с около 7 тысяч до 5 тысяч. В то же время сокращение не связано с предоставлением отсрочки от мобилизации.