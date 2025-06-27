Дополнительный выходной за День Конституции — это реально: кто будет отдыхать в понедельник
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В 2025 году День Конституции припадает на субботу
В этом году важный государственный праздник День Конституции, который отмечается 28 июня, припадает на выходной — субботу. До начала полномасштабной войны это был государственный выходной и если он выпадал на субботу или воскресенье, то украинцы получали дополнительный выходной в понедельник.
Однако во время военного положения в Украине отменены все выходные в государственные праздники, остались только обычные выходные в субботу и воскресенье. Правда, это правило распространяется только на государственные учреждения, а вот частный бизнес все же может давать дополнительный выходной на праздники своим работникам.
"Телеграф" расскажет, как можно получить дополнительный выходной за День Конституции, даже если вы работаете в государственных учреждениях.
Как сделать 30 июня (понедельник) выходным?
Есть два способа сделать понедельник после Дня Конституции выходным. Первый — за счет работодателя, второй — за счет работника. Ни один из этих вариантов не противоречит законодательству.
- За счет работодателя
Работодатель имеет право признать понедельник, 30 июня, после Дня Конституции выходным днем за счет фирмы. Особенно это возможно у частных бизнесов и предпринимателей. Таким образом в июне у работников получится 20 рабочих дней с сохранением заработной платы.
- За счет работника
По закону у сотрудников есть право взять один день отпуска за свой счет и сделать себе дополнительный выходной в понедельник, 30 июня. Так тоже получится 20 рабочих дней в июне, однако этот один отгул уже будет не оплачиваемым для работников.
Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июнь 2025. Что будут отмечать украинцы и сколько будет выходных.