Дополнительный выходной за День Конституции — это реально: кто будет отдыхать в понедельник

В 2025 году День Конституции припадает на субботу

В этом году важный государственный праздник День Конституции, который отмечается 28 июня, припадает на выходной — субботу. До начала полномасштабной войны это был государственный выходной и если он выпадал на субботу или воскресенье, то украинцы получали дополнительный выходной в понедельник.

Однако во время военного положения в Украине отменены все выходные в государственные праздники, остались только обычные выходные в субботу и воскресенье. Правда, это правило распространяется только на государственные учреждения, а вот частный бизнес все же может давать дополнительный выходной на праздники своим работникам.

"Телеграф" расскажет, как можно получить дополнительный выходной за День Конституции, даже если вы работаете в государственных учреждениях.

Как сделать 30 июня (понедельник) выходным?

Есть два способа сделать понедельник после Дня Конституции выходным. Первый — за счет работодателя, второй — за счет работника. Ни один из этих вариантов не противоречит законодательству.

За счет работодателя

Работодатель имеет право признать понедельник, 30 июня, после Дня Конституции выходным днем за счет фирмы. Особенно это возможно у частных бизнесов и предпринимателей. Таким образом в июне у работников получится 20 рабочих дней с сохранением заработной платы.

За счет работника

По закону у сотрудников есть право взять один день отпуска за свой счет и сделать себе дополнительный выходной в понедельник, 30 июня. Так тоже получится 20 рабочих дней в июне, однако этот один отгул уже будет не оплачиваемым для работников.

Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июнь 2025. Что будут отмечать украинцы и сколько будет выходных.