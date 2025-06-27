Додатковий вихідний за День Конституції – це реально: хто відпочиватиме у понеділок

У 2025 році День Конституції припадає на суботу

Цього року важливе державне свято День Конституції, яке відзначається 28 червня, припадає на вихідний — суботу. До початку повномасштабної війни це був державний вихідний, і якщо він випадав на суботу чи неділю, то українці отримували додатковий вихідний у понеділок.

Однак під час воєнного стану в Україні скасовано всі вихідні на державні свята, залишилися лише звичайні вихідні у суботу та неділю. Щоправда, це правило поширюється лише на державні установи, а ось приватний бізнес все ж таки може давати додатковий вихідний на свята своїм працівникам.

"Телеграф" розповість, як можна отримати додатковий вихідний за День Конституції, навіть якщо ви працюєте у державних установах.

Як зробити 30 червня (понеділок) вихідним?

Існують два способи зробити понеділок після Дня Конституції вихідним. Перший – за рахунок роботодавця, другий – за рахунок працівника. Жоден із цих варіантів не суперечить законодавству.

За рахунок роботодавця

Роботодавець має право визнати понеділок, 30 червня, після Дня Конституції вихідним днем за рахунок фірми. Особливо це можливо у приватних бізнесів та підприємців. Таким чином у червні у працівників вийде 20 робочих днів із збереженням заробітної плати.

За рахунок працівника

За законом співробітники мають право взяти один день відпустки власним коштом і зробити собі додатковий вихідний у понеділок, 30 червня. Так теж вийде 20 робочих днів у червні, проте цей один відгул уже не оплачується для працівників.

Раніше "Телеграф" публікував календар свят на червень 2025 року. Що відзначатимуть українці та скільки буде вихідних.