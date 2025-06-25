Символическая дистанция: что означает расположение Трампа и Зеленского на историческом фото из саммита НАТО

На фото Зеленский стоял рядом с президентом Европейской комиссии

На совместном фото лидеров стран НАТО в Гааге президенты Трамп и Зеленский оказались на значительном расстоянии друг от друга. Это сразу вызвало ряд комментариев и интерпретаций в соцсетях. Впрочем, объяснить такую расстановку можно по-разному — от официального дипломатического протокола до символической демонстрации политической дистанции между лидерами.

Формальный протокол НАТО

Размещение участников на коллективном фото таких саммитов происходит по заранее согласованному протоколу. Прежде всего, учитывается статус лидера (глава государства или правительства), дата вступления страны в НАТО, а также то, является ли страна полноправным членом Альянса или партнёром. Страна-хозяйка обычно получает центральное место.

В этом случае центральную позицию занимал король Нидерландов как символическая принимающая сторона. Дональд Трамп, несмотря на статус президента США, стоит не в центре. Зеленский, как представитель государства-партнёра, по протоколу не мог быть размещён в центре группы — его место определялось на основе партнёрского статуса Украины.

Фото с саммита НАТО в Гааге

Grok: версия искусственного интеллекта

"Телеграф" спросил у Grok — встроенного ИИ в соцсети X (бывший Twitter), — почему Трамп и Зеленский стоят далеко друг от друга. Grok, анализируя общие протокольные принципы и опыт международных саммитов, предложил ряд возможных причин, каждую из которых подробно объяснил.

Среди них:

Протокол и алфавитный порядок — размещение может базироваться на английских или французских названиях стран. Украина (Ukraine) и США (United States) в таком списке действительно стоят рядом, однако порядок размещения зависит и от других факторов.

— размещение может базироваться на английских или французских названиях стран. Украина (Ukraine) и США (United States) в таком списке действительно стоят рядом, однако порядок размещения зависит и от других факторов. Дата вступления в НАТО — члены Альянса могут быть размещены в соответствии с хронологией вступления. Поскольку Украина не является членом НАТО, её представителя могли автоматически отнести к отдельному блоку.

— члены Альянса могут быть размещены в соответствии с хронологией вступления. Поскольку Украина не является членом НАТО, её представителя могли автоматически отнести к отдельному блоку. Уровень участия — полноправные члены НАТО стоят ближе к центру, тогда как партнёры, в частности Украина, — по краям.

— полноправные члены НАТО стоят ближе к центру, тогда как партнёры, в частности Украина, — по краям. Политические соображения — организаторы могли сознательно избежать размещения лидеров с напряжёнными или неоднозначными отношениями рядом, чтобы не создавать впечатления как тесного сотрудничества, так и напряжения. Особенно, если визуальное сближение могло бы быть политически истолковано.

ШИ Grok дал ряд объяснений

Баланс кадра — чтобы избежать доминирования определённой пары лидеров в центре, возможно, участников сознательно распределили по всей ширине фото. Таким образом подчёркивается многообразие стран и коллективный характер Альянса.

— чтобы избежать доминирования определённой пары лидеров в центре, возможно, участников сознательно распределили по всей ширине фото. Таким образом подчёркивается многообразие стран и коллективный характер Альянса. Визуальные и эстетические факторы — фотокомпозиция предусматривает распределение по цветам одежды, росту и даже освещению. Часто организаторы сознательно не ставят рядом людей в похожей одежде или одинакового роста.

— фотокомпозиция предусматривает распределение по цветам одежды, росту и даже освещению. Часто организаторы сознательно не ставят рядом людей в похожей одежде или одинакового роста. Безопасность — ИИ также предположил, что протоколы безопасности могли повлиять на позиционирование. Если у одного из лидеров повышенный уровень охраны, его место может быть определено с учётом доступа к эвакуационным маршрутам или зоны контроля.

— ИИ также предположил, что протоколы безопасности могли повлиять на позиционирование. Если у одного из лидеров повышенный уровень охраны, его место может быть определено с учётом доступа к эвакуационным маршрутам или зоны контроля. Символическое дистанцирование — иногда визуальная дистанция может быть использована как мягкий дипломатический сигнал. Например, чтобы избежать лишних интерпретаций относительно уровня поддержки, близости позиций или роли в переговорах.

Среди причин, перечисленных Grok, есть и меры безопасности.

Этот анализ показывает, что даже в пределах обычной групповой фотографии может быть скрыта сложная комбинация дипломатии, символизма и организационной логистики. И хотя ни одна из версий Grok не является официальной, они демонстрируют, как сложно и в то же время технически тщательно продумываются такие публичные жесты на высшем уровне.

Состоится ли встреча?

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на полях саммита НАТО 25 июня, в среду.

Трамп подтвердил встречу с Зеленским, сообщает Clash Report. "Мы обсудим с Зеленским его проблемы. Он хороший парень", — сказал президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью Sky News, что намерен встретиться с президентом США во время саммита. По его словам, над организацией встречи работают обе команды, а время ее проведения еще не согласовано.

Высокопоставленный источник в Офисе президента Украины сообщил AFP, что стороны завершают согласование деталей встречи. По информации источника, переговоры могут пройти во второй половине дня. Основными темами должны стать санкции против России и поставки вооружения для Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии из Гааги заявил, что провел разговор с государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности президента США Марко Рубио. По словам Ермака, была обсуждена подготовка к возможной встрече Трампа и Зеленского, в частности ее структура, повестка дня и ключевые вопросы.

Напомним, ранее Телеграф писал, что с начала полномасштабной войны Владимир Зеленский почти не появлялся на публике в традиционных деловых костюмах. Даже во время визита в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом он выбрал черную рубашку с трезубцем, что вызвало критику со стороны части американских чиновников. Впрочем, на саммите НАТО 25 июня Зеленский впервые задолго появился в деловом костюме, хотя и без галстука и классической обуви.