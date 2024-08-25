"У россиян случился исторический коллапс": Александр Алферов развенчал последние фейки Путина об Украине

В интервью "Телеграфу" историк опроверг путинский вброс о Рюрике, оценил исторические знания главы Кремля и рассказал о самом большом стрессе россиян

Россия для оправдания своей агрессии против Украины и войны постоянно мультиплицирует исторические фейки, которые, несмотря на пропаганду Кремля, опровергаются современной наукой и многочисленными фактами. Отчасти псевдоисторические теории РФ создаются россиянами по одной главной причине.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал кандидат исторических наук, офицер 3-й ОШБр ВСУ и популярный YouTube-блогер Александр Алферов.

В первой части интервью с известным историком речь зашла о пятерке величайших украинцев-сподвижников независимости, о Курской битве 2.0, переломе в войне, о трех роковых ошибках кремлевского диктатора и секрете РФ, который осознал Наполеон.

Предлагаем вашему вниманию вторую часть интервью с Александром Алферовым.

Существовал ли Рюрик, которого поминал Путин

— В этом году в одном из своих скандальных интервью российский диктатор Путин оправдывал агрессию РФ против Украины тем, что якобы россияне являются какими-то рюриковичами. Поясните еще раз широкой аудитории, что говорит объективная историческая наука о так называемых рюриковичах. Существовал ли реальный Рюрик? Или это выдуманная фигура, а так называемые рюриковичи — фактически самозванцы?

— Эту дискуссию давно ведут в научных работах, и, в конце концов, это один из российских стереотипов, которым они пытаются накормить свою публику. Действительно, в "Повести временных лет", написанной в 1113-1114 годах (где-то в этом периоде), упоминается Рюрик как родоначальник династии киевских князей.

Однако этого Рюрика мы не фиксируем в других источниках и документах. Тем более, Рюрик — это вторая половина IX века, а "Повесть временных лет" — это начало XI века, и между ними расстояние (хронологической дистанции) более 150 лет. Конечно, сам Рюрик, если мы посмотрим на источники, написанные ранее "Повести временных лет", был фигурой, которую вообще не знали в первой половине XI века.

Например, митрополит киевский Илларион написал "Слово о законе и благодати", которое провозглашалось перед Ярославом Мудрым. Он упоминает в определенной последовательности предков Ярослава Мудрого: его отца Владимира, деда Святослава и вспоминает прадеда — Игоря, которого называет Старым, то есть первым (первоначальным).

А легенда о Рюрике появляется где-то в середине второй половины XI века, когда это имя неожиданно всплывает среди младших представителей киевской династии, обделенных землей. Очевидно, был какой-то интеллектуальный центр, который генеалогически искал, кем же были эти князья. Таким образом, Рюрик – мифическая фигура.

Но Рюрика нужно было куда-то деть, и сейчас россияне создают новую концепцию о том, что он сидел (правил) в Ладоге. Ладога – это действительно очень старое поселение. Однако даже если мы говорим, что Ладога (или Старая Ладога), была какой-то первичной столицей условной Руси, то эта теория тоже как-то не подходит к такой концепции.

Потому что именно во время условного Рюрика там, в Ладоге, по подсчетам археологов и ученых, должны былы проживать около 80 человек. Ну знаете, тоже та еще "столица", которая контролировала бы государство от севера до Черного моря (смеется).

По этой причине все эти российские концепции со "столицами" Руси (Новгород, Владимир, Суздаль, Москва), обрываются.

Киев был, и до сих пор остается, первой столицей Руси. Но Рюрика россияне, конечно, "подгоняют" под свои концепции. Они это делают из-за того, что у россиян существует исторический коллапс, связанный с моделированием.

В частности, они говорят, что Россия – это Русь. Однако на самом деле Русь – с греческого языка звучит и пишется как "Rossia". Но собственно Россия — не Русь. Потому что название "Россия" было взято московитами в 1721 г. после их победы в Русско-шведской войне, когда по сути русские разбили казацкие войска с Иваном Мазепой. Тогда московиты, по их убеждениям, получали определенное право силой переписать историю. В конце концов это привело к тому, что они сегодня живут историей нашего государства, однако им необходимо куда-то "вписаться".

Дело же в том, что территории, где затем возникает ядро Московского княжества, вошли в состав Руси. Очевидно, это произошло в позднее время Владимира Святого. То есть это где-то в X — начале XI века.

Именно ориентировочно в то время происходит наша экспансия на восточные территории. В это время Московия попадает в орбиту Руси. Здесь и происходит этот коллапс, поскольку у россиян в истории присутствует Владимир Великий. Однако почему-то они очень мало говорят о его отце — Святославе Храбром, который не контролировал те земли, поскольку эти территории не были его. Также русские не говорят о князе Игоре. Они чтут равноапостольную княгиню Ольгу, но тоже не считают ее своей. И тогда мифологический Рюрик у них свой, потому что где-то сидит там в несуществующих Ладоге-Новгороде с населением до ста человек. Таким образом, россияне из этого коллапса пытаются как-то выйти. По этой причине сейчас в риторике Путина и упоминается постоянно данный Рюрик.

— Выходит, что на самом деле эти рюриковичи все же были самозванцами?

— Название "рюриковичи" появилось в достаточно позднее время. Очевидно, где-то в XIV веке, когда всплывает это имя. До этого князья назывались русскими, потому что правили на Руси. Или же мы можем говорить, что это была киевская династия, потому что они в Киеве сидели (правили). И мы не можем сказать, что они откуда-то пришли с севера. Они фиксируются именно в Киеве – и Олег Вещий, и князь Игорь, и т.д.

Наконец, самым большим стрессом для россиян являются даты. Если даже этот условный Рюрик жил в 860—880-х годах, то первое упоминание о Руси – это 839-й год в западноевропейских источниках (в Бертинских анналах), где зафиксировано, что уже есть такое государство Русь. То есть выходит, что Рюрика еще нет, а государство это уже существует (смеется).

О тайном консультанте Путине

— Почему Путин все время искажает историю — из-за какого-то личного психологического сдвига, или дело в этой идеологии рашизма по принципу: "Партия сказала надо, а комсомол ответил — "Есть!"?

— Понятно, что Путин лжет и манипулирует, но по поводу его исторических знаний я бы заметил, что у него действительно хорошая память, поскольку даже может цитировать статьи Конституции Украины. Когда речь шла о так называемой "нелегитимности" власти Владимира Зеленского и что, мол, властные полномочия президента переходят к спикеру украинского парламента.

Думаю, что рядовой украинец, даже закончивший курсы права где-то в университете, не процитирует эти статьи. Выходит, у Путина хорошая память, и он ею пользуется очень уверенно. Однако в то же время у него есть и знания по истории. Но эти исторические знания, как у человека-сноба, такого самонадеянного и эгоистического, уже получили определенную конструкцию, в которую он сам верит.

Эти все "рюрики", эти все "общие культуры" и тому подобное, — он их себе сконструировал. И эта конструкция преподносится им как истина, потому что она якобы подтверждается, предлагается в учебниках истории для школ, для университетов, для исторических специальностей и т.д.

Однако в то же время отмечу, что кто-то, находящийся с Путиным рядом, подсказывает ему исторические аргументы, факты и т.д. Я как историк заметил, что где-то в конце 2022-го — в 2023-м Путин взял себе на определенный временный период какого-то профессионального историка. Который либо работал с историей Украины (как специальность), либо это был украинский историк, подсказывавший ему.

Поскольку в нескольких путинских речах или в публичных беседах (а я всегда фиксирую его исторические разговоры и потом проговариваю их на своем YouTube-канале), он несколько раз привел такие, знаете, даты с событиями, о которых возможно знает (даже среди исторического цеха) сотня людей от силы.

Например, его апеллирование к Книге ревизии украинских замков 1545 года. Это, я вам скажу, нужно где-то еще найти, чтобы представить такое Путину. Сам бы он в "Архиве Юго-Западной России" (в издании XIX в.) вряд ли читал бы об этом. Или не читал бы лично Михаила Грушевского с его анализом этих замков в многотомной истории.

Итак, видим, что в определенный период он все же взял кого-то из историков, очень основательного, но что-то пошло не так. Следовательно, Путин перестает пользоваться этими очень глубокими цифрами и видно, что он вернулся в дальнейшем к упрощенной схеме, автором которой по сути уже стал лично.

О судьбе УПЦ МП

— Перейдем к следующему вопросу. На этой неделе парламент фактически запретил московский патриархат. Какой прогноз можно сделать: как дальше будут развиваться религиозные события после этого решения? Что будет, например, с храмами, находившимися под контролем УПЦ МП? Теперь у государства появляются инструменты национализировать их?

— Конечно, в контексте этого закона, который я абсолютно поддерживаю, есть определенные вопросы. Что же будет дальше? Потому что мы с вами должны понимать, что церковь – это та институция, которая в Европе является старейшей. У нас нет таких государств, которые образовались бы в первом веке и продолжали свое функционирование до настоящего времени.

Московская же церковь была создана Сталиным с проклятием предыдущего патриарха Тихона. Он проклял всех, кто работал с большевиками. Вообще, эта церковь носит неофициальное название в мире, как "Сергианская ересь". Такое название она получила в честь митрополита Сергия, пошедшего на сотрудничество с большевиками и Сталиным.

Должны понимать, что этот институт (УПЦ МП. — Авт.), даже после начала агрессии РФ против Украины, с 2014 года помогал россиянам, а в 2022-м они немного притихли и смотрели на развитие событий. Это очень выносливая и живучая структура.

Разумеется (и очень может быть), что будет создана подпольная сеть. Ее адепты начнут себя называть "катакомбниками". Мы прекрасно понимаем, что речь идет именно о структуре, а не о религии, не о вере, а о структурной организации.

Не зря 17 августа 2024-го на Всеукраинском совете церквей поддержали решение (перед голосованием в ВР соответствующего законопроекта о запрете) относительно запрета структуры, конечным бенефициаром которой является Москва. Поэтому действительно и возникает в этом смысле вопрос, что же будет дальше.

Кто-то из церковников УПЦ МП уйдет в подполье, кто-то, получив просветление в голове, скажет своим приходам/ общинам, что на самом деле эта церковь является русской, и нам нужно присоединиться к Единой православной поместной церкви в Украине — ПЦУ.

— Что будет на политическом уровне?

— Я могу допустить, что к этому шагу (запрету УПЦ МП. — Авт.) Путин готовился…

*Продолжение интервью с Александром Алферовым читайте на "Телеграфе" в понедельник, 26 августа. В заключительной, третьей части, речь зашла о вероятности получения Украиной второго томоса для УПЦ МП, когда в конце концов завершится война с Россией, а также о том, что Киеву делать с населением освобожденной Курщины.

Полную версию интервью с популярным историком – смотрите на YouTube-канале "Телеграфа" .