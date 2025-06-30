При Ющенко, Януковиче и Порошенко: как Украина уничтожила свои мины, которые могли остановить оккупантов

Противопехотные мины могут значительно повлияет на войну в Украине

В воскресенье, 29 июня, стало известно, что Украина выходит из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление и производство противопехотных мин. В вечернем обращении президент Украины Зеленский подчеркнул, что именно они являются инструментом, "который очень часто не имеет альтернативы для обороны".

К конвенции Украина присоединилась в феврале 1999 года – на тот момент государство обладало пятым крупнейшим арсеналом противопехотных мин в мире (после Китая, России, США и Пакистана, ни одна из которых к конвенции не присоединилась) – около 6 миллионов единиц типа знаменитой мины "Лепесток".

"Телеграф" выяснил, как происходила ликвидация этих запасов, использовала ли Украина эти мины на поле боя и какие перспективы в области обороны имеет теперь.

Когда начали ликвидацию противопехотных мин в Украине

4 статья Оттавской конвенции подчёркивала: "каждое государство-участник обязуется уничтожить или обеспечить уничтожение всех запасов противопехотных мин, которые ему принадлежат, или которыми оно владеет, или которые находятся под его юрисдикцией или контролем, в возможно кратчайшие сроки, но не позднее чем через четыре года после вступления в силу настоящей конвенции для этого государства-участника". Поскольку официально конвенция была ратифицирована правительством в 2005 году, Украина обязалась уничтожить все противопехотные мины до 2010 года, однако ликвидация этого типа вооружения началась гораздо раньше.

Условия этой статьи Украина, к слову, нарушила

Первая партия мин ПФМ-1 в количестве 101 088 единиц была уничтожена в марте-апреле 1999 года на базе учебного центра "Десна" Министерства обороны Украины. Стоимость операции составила примерно 120 тысяч евро (около 150 тысяч долларов США). После анализа экологических последствий этого процесса Украина решила искать более безопасный способ утилизации остальных мин ПФМ-1.

Мина "Лепесток" под опавшей листвой

1 сентября 2003 года в Донецке, на заводе химических изделий, уничтожили около 400 тысяч противопехотных мин ПМН и ПМН-2. Этот проект стал первым шагом на пути к ликвидации шестимиллионного арсенала. Такая серьёзная инициатива тогда получила название "Пеликан", потому что из пластиковых корпусов уничтоженного оружия планировали создавать игрушечных птиц.

Военный аналитик Дмитрий Снегирёв в комментарии "Телеграфу" обратил внимание на этот факт: уничтожение мин произошло ещё до ратификации соглашения:

"Есть определённые вопросы, которые стараются не озвучивать, но они важны для украинской стороны. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке, но ратификация её Верховной Радой состоялась только в 2005 году. Тем временем ещё в мае 2003 года в Донецкой области, в рамках рамочной договорённости между Кабинетом Министров Украины и правительством Канады, были ликвидированы последние мины типа ПМН. То есть возникает вопрос: на основании чего? Если конвенция не была ратифицирована, каким образом происходило уничтожение вооружения? Это должно стать предметом пристального внимания со стороны правоохранительных органов – кто принимал соответствующие решения и на основании чего были уничтожены противопехотные мины нажимного действия?", – отметил Снегирёв.

Дмитрий Снегирев, военный обозреватель

Когда конвенция была ратифицирована

Лишь в 2005 году, уже при каденции Виктора Ющенко, Верховная Рада Украины официально ратифицировала Оттавскую конвенцию. Постоянное представительство Украины при ООН в декабре 2006 года передало Генеральному секретарю официальный отчёт о запасах и планах уничтожения противопехотных мин согласно Оттавской конвенции.

Согласно данным, переданным в ООН, основную часть арсенала составляли мины ПФМ-1 — 5,95 млн единиц. Также было задекларировано наличие 404 тысяч мин типа ПМН, 149 тысяч ПОМ-2, 292 тысяч ОЗМ-72, 11 тысяч МОН-50 и более 2 тысяч МОН-90. Все эти мины хранились на складах Минобороны как непригодные или избыточные, а управляемые типы планировали утилизировать добровольно, хотя они формально не подпадали под действие Конвенции.

В отчёте указано, что уничтожение мин ПФМ-1 должно было начаться в декабре 2006 года на казённом заводе "Звезда" в городе Шостка Сумской области. Утилизация должна была происходить методом высокотемпературного сжигания с использованием газоочистных систем, в соответствии с экологическими нормами ЕС.

Завод "Звезда" в Шостке Сумской области

Украина также подтвердила, что не производит противопехотные мины и не имеет программ их изготовления. В учебных целях хранились лишь 1950 мин (ПМН-2 и ПФМ-1), которые были переданы Министерству обороны для подготовки специалистов по разминированию.

В январе 2012 года, уже во времена каденции Януковича, Украина подписала с Агентством НАТО по техническому обслуживанию и снабжению (NAMSO) соглашение о демилитаризации. А в 2013-м между Министерством обороны Украины, Павлоградским химзаводом и Агентством НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) было заключено отдельное соглашение об уничтожении мин ПФМ-1.

Павлоградский химзавод

19 марта 2013 года в Украине официально началась утилизация противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" в рамках международного проекта по демилитаризации. Работы выполнялись на базе Павлоградского химического завода при поддержке НАТО и Европейского Союза.

Как ликвидировали мины во время российско-украинской войны

В 2014 году, уже во время президентства Порошенко и после оккупации Крыма, части Донецкой и Луганской областей и военных действий, Европейский Союз выделил на этот проект 1,8 млн евро. В 2015 году эта сумма была увеличена до 3,689 млн евро. Согласно плану, за эти средства предполагалось уничтожить 3,33 млн мин. В сентябре 2015 года было подписано дополнительное соглашение, которое установило конкретную стоимость утилизации: 1,08 евро за одну мину выделял проект НАТО, ещё 250 тысяч евро — Украина.

Аналитик Дмитрий Снегирёв подчеркнул, что ликвидация мин происходила уже после начала войны с Россией, когда такие боеприпасы могли быть критически необходимы для обороны.

"2015 год — уже во время российско-украинской войны. И здесь внимание: посол ЕС в Украине Ян Томбинский давил на украинское правительство и украинскую сторону относительно утилизации 3 млн противопехотных мин, аргументируя свою позицию тем, что наша страна должна утилизировать это количество, потому что программа профинансирована ЕС", — напомнил он.

Посол ЕС в Украине Ян Томбинский (2012-2016)

Снегирёв также обратил внимание на то, что уничтожение мин продолжалось даже тогда, когда уже шли активные боевые действия, и называет это политическим просчётом, который требует правовой оценки.

"По моему убеждению, это является элементом госизмены. Эпизод по 111-й статье должен быть соответственно инкриминирован тогдашнему военно-политическому руководству нашей страны. То есть идёт война, а мы 3 млн мин утилизируем. Причём непонятно на основании чего", — отметил эксперт.

По его мнению, эти обстоятельства должны быть предметом дискуссии не только в Украине, но и в диалоге с международными партнёрами, в частности Польшей, которая имела прямое отношение к реализации программы.

"Это сейчас даёт основания украинскому политическому руководству передать пламенный привет странам ЕС и в первую очередь Польше, чей представитель, собственно, тогда был послом ЕС в Украине. Как раз стоит украинскому президенту задать польской стороне вопрос относительно передачи Силам обороны Украины именно тех 3 млн противопехотных мин, которые были уничтожены, в том числе благодаря политическому давлению со стороны представителей польского государства", — заявил Снегирёв.

В 2016 году в рамках этого проекта НАТО модернизировал инфраструктуру утилизации: за средства правительства Норвегии был обновлён инсинератор, а НАТО предоставило почти 30 тысяч евро на приобретение ротационной печи. Также за средства Целевого фонда НАТО было разработано и установлено специальное оборудование для демонтажа мин и систему видеонаблюдения.

Мины ПФМ-1 были добавлены в перечень вооружения, подлежащего демилитаризации, по просьбе Украины для выполнения обязательств по Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

По состоянию на 12 октября 2016 года в Украине было утилизировано ещё 975 тысяч мин ПФМ-1.

27 сентября 2018 года на государственном предприятии "Научно-производственное объединение "Павлоградский химический завод" состоялась официальная церемония по случаю утилизации двухмиллионной противопехотной мины.

В том же году, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Украина обращалась в ООН с заявлением, что не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции (Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении) в связи с войной.

В 2020 году, уже при Зеленском, Украина отчиталась о ликвидации в общей сложности более 3 миллионов запрещённых противопехотных мин в соответствии со своими обязательствами по Оттавской конвенции. В 2019-2020 годах Украина уничтожила 216 291 запрещённую противопехотную мину. Такие данные приводятся в отчёте Landmine Monitor 2020, обнародованном 21 ноября 2020 года.

Согласно документу, в 2018-2019 годах Украина ликвидировала около 900 тысяч мин, тогда как в следующем отчётном периоде — лишь 216 тысяч. Несмотря на полученное в 2019 году международное финансирование на сумму 22,3 млн долларов, темпы утилизации мин существенно снизились. В отчёте также указано, что Украина, Греция и Шри-Ланка оставались единственными странами-участницами Оттавского договора, которые до сих пор не уничтожили свои запасы запрещённых мин. Украина по состоянию на 2020 год сохраняла наибольший арсенал — 3,3 млн единиц. В течение 2021 года Украина не утилизировала ни одной из имеющихся на складах противопехотных мин, о чём говорится в опубликованном за этот год отчёте.

Использовала ли Украина противопехотные мины с 2022 года

В июле-августе 2022 года Министерство обороны РФ, пропагандистские медиа и прокремлёвские молодёжные организации начали скоординированную информационную кампанию, направленную на дискредитацию Украины в связи с якобы использованием противопехотных мин ПФМ-1. Как сообщал 17 августа Центр противодействия дезинформации при СНБО, кампания началась с обстрелов временно оккупированных территорий РСЗО "Ураган" и "Смерч", использующих кассетные боеприпасы с минами ПФМ-1 и ПФМ-1С. Сразу после этого российские СМИ начали массово распространять сообщения о разбросанных в Донецке минах, а российские военные обвинили Украину в грубом нарушении Женевской конвенции.

Параллельно с этим, в августе 2022 года несколько молодых людей провели пикет перед посольствами США и Великобритании в Москве, протестуя против якобы использования ВСУ "лепестковых" мин. Представители так называемой "Молодой гвардии" подали жалобу в ООН и заявили о молчании Запада относительно действий Украины.

Несмотря на эти заявления, британская разведка подчёркивала, что именно Россия систематически использовала противопехотные мины на Донбассе с начала полномасштабного вторжения, нанося вред как украинским военным, так и мирному населению.

31 января 2023 года международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчёт, в котором обвинила Вооружённые силы Украины в использовании запрещённых противопехотных мин ПФМ-1 ("лепесток") на Харьковщине во время российской оккупации.

Мины, которые организация нашла в районе Изюма Харьковской области

По данным HRW, украинские военные якобы неоднократно применяли мины возле российских военных объектов в районе Изюма. Организация подчеркнула, что Украина является стороной Оттавской конвенции 1997 года, которая полностью запрещает использование противопехотных мин, независимо от обстоятельств.

Ответ украинских властей на обвинения не заставил себя ждать. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что проблема противопехотных мин в Украине существует, но объяснил это обстоятельствами войны.

"Очевидно, что это несёт большую угрозу гражданским людям. Но эта проблема существует, потому что Украина противостоит врагу ещё с 2014 года, врагу, который имеет гораздо больше разного вооружения и использует против наших людей весь свой арсенал", — заявил Лубинец.

В 2024 году президент США Джо Байден отменил собственный запрет на передачу противопехотных мин и санкционировал их поставки Украине. Как сообщила The Washington Post, речь идёт о так называемых "неустойчивых" минах, которые самоликвидируются или разряжаются, что должно уменьшить риски для гражданского населения.

В администрации Байдена объяснили, что решение приняли на фоне массированных штурмов со стороны России. Украинская сторона заверила, что мины не будут применять в густонаселённых районах.

Что будет дальше?

Дмитрий Снегирёв считает, что только на четвёртом году войны Украина осознала преимущество России, не ратифицировавшей Оттавскую конвенцию и активно использующей противопехотные мины. Сейчас РФ отказалась от штурмов с тяжёлой техникой, сосредоточившись на наступлениях малыми пехотными группами, что способствует их тактическим успехам.

"Так называемые, "мясные штурмы", в их основе лежит главное – это превосходство в живой силе. Наиболее эффективной мерой противодействия была бы даже не "стена дронов", а именно использование противопехотных мин, которое делает невозможным проведение именно штурмов с использованием живой силы. То есть, естественно: заминировали подходы и всё. А там хоть на "багги", хоть на мотоциклах, хоть пешком у россиян уже бы возникли достаточно серьёзные проблемы в момент преодоления минных полей", – пояснил обозреватель.

По его словам, отказ от Оттавской конвенции — это правильное решение, которое изменит ход боевых действий. Линия соприкосновения увеличилась на 200 км из-за ввода резервов российской армии, численность которой выросла минимум на 150 тысяч человек.

"Соответственно возникает вопрос, что не только стена дронов должна работать – дроны дороже и в плане закупки, и в плане производства. В первую очередь – противопехотные мины должны быть тем рычагом влияния, который не позволит оккупантам иметь тактические успехи. Тем более это нужно решать в достаточно сжатые сроки, учитывая летнее наступление оккупантов. То, что они как раз в эти три месяца – июль, август, сентябрь – будут стараться максимально улучшить своё тактическое положение", – заметил обозреватель.

Дмитрий Снегеров, военный аналитик

Обеспечение армии противопехотными минами — это комплексный вызов, требующий срочных решений: не только политического, но и параллельного запуска логистики, производства и дипломатических механизмов. Примером служит Польша, отказавшаяся от конвенции и заминировавшая границы с Беларусью. Снегирёв указывает, что при поиске мин Украина может столкнуться с ответом стран НАТО:

"Это, соответственно, вызов и для нашей стороны, что мы можем столкнуться с тем вопросом, что поиск как раз противопехотных мин может натолкнуться на ответ со стороны стран НАТО: "нам самим нужно", правильно?"

Аналитик подчёркивает, что страны бывшего Варшавского договора до сих пор имеют огромные запасы советских противопехотных мин, большинство из которых не утилизированы, и оттуда Украина могла бы получить необходимые объёмы. Ключевая роль в поставках отводится Соединённым Штатам, которые не являются подписантом Оттавской конвенции и имеют большие запасы мин. США могут либо разрешить реэкспорт из Европы, либо наладить прямые поставки. Для этого украинские власти должны активизировать внешнеполитические и дипломатические службы:

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