"Мы никому не нужны": харьковский депутат потерял мать, так как не смог демобилизироваться

Чиновник напомнил о проблемах с демобилизацией

Харьковский депутат и военнослужащий ВСУ Денис Дорожкин потерял мать из-за того, что своевременно не смог демобилизироваться. По его словам, последнее фото он сделал в начале января.

Своей историей он поделился в профиле в Facebook. Он отметил, что церемония прощания состоится во вторник, 1 июля.

"Сегодня утром мама умерла. Если бы я мог уволиться сразу, год назад, я бы маму спас. Но ведь мы, с нашими проблемами, никому не нужны. Демобилизации, как не было, так и нет. А теперь уже, это маме не важно", — написал он.

В своем сообщении Дорожкин говорит, что ситуация произошла из-за отсутствия возможности даже частичной демобилизации или увольнения по семейным обстоятельствам.

Сообщение Дорожкина

В ответ на это бывший полицейский и харьковский политик Денис Ярославский отметил, что из-за подобных ситуаций происходит большая часть случаев самовольного оставления части.

Как сообщалось ранее, директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут ранее говорил, что хаос в управлении войсками является одной из главных проблем на фронте. По его словам, на некоторых участках из-за этого происходит бессмысленная потеря личного состава и ресурсов.