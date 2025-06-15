Вчера — Герой войны, сегодня ТЦКшник: военный мощно обратился к украинцам в сети
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Военный был вынужден перейти в ряды ТЦК из-за состояния здоровья
Украинский военнослужащий Сергей Коломиец после перевода в ТЦК столкнулся с резким изменением мнения о себе от других украинцев. По его словам, он прошел много горячих точек и больше не смог продолжать службу по состоянию здоровья.
Совей историей он поделился в Facebook. "Телеграф" приводит его слова полностью.
"Что ж… Теперь я служу в той же структуре, которую так ненавидит куча моих "соотечественников".
Перевелся по состоянию здоровья. Выводы ВЛК – в наличии! Здоровье — не в наличии!
За время службы я принимал участие в Операции Объединенных Сил (Луганщина) и в боевых действиях во время Полномасштабного Вторжения (Харьковщина, Луганщина, Донетчина).
Золотое, Липцы, Харьков, Дергачи, Кутузовка, Момотовое, Веселое, Терновая, Байрак, Украинка, Купянск, Петропавловка, Песчаное, Мясожаровка, Стельмаховка… Еще куча еб**ей нашей необъятной Родины!
Старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, главный сержант.
Гранатометчик, командир отделения/командир БТР, главный сержант штурмовой роты…
Контузии… Потом тяжелая боевая травма… реабилитация почти полгода.
Затем руководитель курсов по боевой подготовке штурмового батальона… Переведен в 633 ОЗКБ…командир зенитного пулеметного взвода…
Затем реанимация, диабет 1-го типа (инсулинозависимый) и отслоение сетчатки левого глаза… реабилитация.
Потом, еще больше года, все еще командир зенитного пулеметного взвода…
92-я Отдельная Штурмовая Бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко (2-й штурмовой батальон). Затем 633-й отдельный зенитный пулеметный батальон.
- "За Военную службу Украине",
- "Стальной Крест",
- "Военная Доблесть",
- "Стальное Небо",
- "Несокрушимым Героям российско-украинской войны",
- "Участник АТО",
- "Ветеран войны".
Как в 22-м говорили?
Вот, "ПУСТЬ В ТЦК СЛУЖАТ ОГРАНИЧЕННЫЕ, ИЗ ФРОНТА"? Так вот он, я – ограничен, с фронта! Не устраиваю?
Сразу хочу вас заверить — я не намерен переодеваться в розовую форму! У меня есть моя форма, и не "свидетелям переодевания ТЦКшников" решать — надевать мне ее, или какую-то другую! Я буду носить СВОЙ ОДНОСТРОЙ (ФОРМУ)! Ту ФОРМУ, в которой я воевал!! Сражался за эту Страну, свою Семью, своих близких!
И, если эту форму с меня не сняли сеп@ры или к@ц@пня, то и вы, "свидетели розовой формы ТЦК" с меня ее не снимете! Разве с кровью и мясом… Думаю, с вашими кровью и мясом, прежде всего! Попытайтесь!
Наденете аналогичную форму, повоюете, выживете — тогда, возможно, пообщаемся!
И да – мне до одного места мнение обо мне тех, кто не воевал (мужчин, в первую очередь!). Без оскорблений! Я вас теперь не устраиваю, как "герой войны"? НАХ*Й ИЗ ДРУЗЕЙ! Просто НАХ*Й! Завершаем любую коммуникацию!
Единственные, чье мнение меня интересует (кроме моей семьи, конечно), это те, кто был со мной на войне все эти годы — мои командиры, мои подчиненные, мои собратья и сестры!
Все то, что мы с ними прошли вместе – это важно, это – на всю жизнь! Общие победы, поражения, погибшие друзья… Всем остальным повторяю — если для вас вчера я был "герой войны", а теперь "я ТЦКшник, который хуже бурятов" — пошли нах*й из "друзей"!"
Как сообщалось ранее, в Сухопутных войсках сообщили, что создали своеобразный учебник по правилам поведения для сотрудников ТЦК.