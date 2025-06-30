"Ми нікому не потрібні": харківський депутат втратив матір, бо не зміг демобілізуватися

Чиновник нагадав про проблеми з демобілізацією

Харківський депутат та військовослужбовець ЗСУ Денис Дорожкін втратив матір через те, що своєчасно не зміг демобілізуватися. За його словами, останнє фото він зробив на початку січня.

Своєю історією він поділився у профілі у Facebook. Він наголосив, що церемонія прощання відбудеться у вівторок, 1 липня.

"Якби я міг звільнитись відразу, рік тому, я би маму врятував. Але ж ми, з нашими проблемами, нікому не потрібні. Демобілізації, як не було, так і немає. А зараз вже, це мамі не важливо", — написав він.

У своєму повідомленні Дорожкін каже, що ситуація сталася через відсутність можливості навіть часткової демобілізації чи звільнення за сімейними обставинами.

Повідомлення Дорожкіна

У відповідь на це колишній поліцейський та харківський політик Денис Ярославський зазначив, що через подібні ситуації відбувається більша частина випадків самовільного залишення частини.

Як повідомлялося раніше, директор Фонду "Повернися живим" Тарас Чмут раніше говорив, що хаос в управлінні військами є однією із головних проблем на фронті. За його словами, на деяких ділянках через це відбувається безглузда втрата особового складу та ресурсів.