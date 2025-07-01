Не появляются на публике: как выглядят и что известно о жене и детях Виталия Кима

Политик – многодетный отец

Сейчас Украина переживает темные времена. И в этот период подлинными символами стойкости становятся не только ВСУ, но и украинские лидеры. А у общественности интерес вызывают не только они, но и их семьи. В частности, жена и дети Виталия Кима – главы Николаевской областной военной администрации.

Он вместе с избранницей воспитывают двух дочерей и сына, о которых очень редко рассказывают публично. "Телеграф" решил выяснить, что известно о семье Виталия Кима.

Что известно о жене Виталия Кима

Любимую политика зовут Юлия. Они познакомились на концерте во время празднования Дня города Николаева в 2010 году. Виталий спросил у девушки, не холодно ли ей и у них завязался диалог. В течение 7 лет они встречались, а в 2017 году сыграли свадьбу.

Когда будущие супруги познакомились, Юлия работала воспитательницей в детсаду. Но после свадьбы пара приняла решение, чтобы она бросила работу, ведь на это она тратит много времени и сил.

О том, что Виталий Ким был назначен главой Николаевской ОГА, его жена узнала из новостей. Затем на него шквал хейта, и с тех пор жена Кима не читает комментарии. Идея того, что Виталий может стать президентом Украины, ей не нравится.

Согласно декларации Виталия Кима в 2024 году, Юлия продала криптовалюты на 1,9 миллиона гривен. Также супруга чиновника является владелицей компаний "Дуэт-Плюс" и "Медиа Группа". Из них женщина заработала полмиллиона гривен и 95 тысяч гривен зарплаты в ООО "Охотник Николаев".

Что известно о детях Виталия Кима

Виталий Ким – отец троих детей: дочерей Евгении и Александры и сына Руслана. Когда началось полномасштабное вторжение, его жена и дети были эвакуированы в безопасное место. В ноябре 2022 года они вернулись в Николаев.

Старшую дочь Кима зовут Евгения и ей сейчас 18 лет. Кроме того, что она занимается творчеством и учится, о ее жизни больше ничего не известно. Средняя дочь политика Александра учится в школе. Ей 15 лет. Фотографиями детей чиновник делится крайне редко.

Младший сын Кима родился в 2017 году. Сейчас ему 7 лет. В "Тихом вечере с Еленой Кравец" чиновник делился, что маленький Руслан удивляет своим нестандартным мышлением.

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