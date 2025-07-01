Не з'являються на публіці: як виглядають і що відомо про дружину і дітей Віталія Кіма

Політик — багатодітний батько

Зараз Україна переживає темні часи. І в цей період справжніми символами стійкості стають не тільки ЗСУ, а й українські лідери. А у громадськості інтерес викликають не лише вони, а й їхні сім’ї. Зокрема, дружина і діти Віталія Кіма — голови Миколаївської обласної військової адміністрації.

Він разом із обраницею виховують двох доньок та сина, про яких вкрай рідко розповідають публічно. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про сім’ю Віталія Кіма.

Що відомо про дружину Віталія Кіма

Кохану політика звати Юлія. Вони познайомилися на концерті під час святкування Дня міста Миколаєва у 2010 році. Віталій запитав у дівчини, чи не холодно їй і у них зав’язався діалог. Упродовж 7 років вони зустрічалися, а у 2017 році зіграли весілля.

Коли майбутнє подружжя познайомилося, Юлія працювала вихователькою у дитсадку. Але після весілля пара прийняла рішення, щоб вона покинула роботу, адже на це вона витрачає багато часу і сил.

Про те, що Віталія Кіма було призначено головою Миколаївської ОДА, його дружина дізналася з новин. Потім на нього шквал хейту, і з того часу дружина Кіма не читає коментарі. Ідея того, що Віталій може стати президентом України, їй не подобається.

Згідно з декларацією Віталія Кіма 2024 року, Юлія продала криптовалюти на 1,9 мільйона гривень. Також дружина чиновника є власницею компаній "Дует-Плюс" та "Медіа Група". З них жінка заробила пів мільйона гривень і 95 тисяч гривень зарплати у ТОВ "Мисливець Миколаїв".

Що відомо про дітей Віталія Кіма

Віталій Кім — батько трьох дітей: доньок Євгенії та Олександри та сина Руслана. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, його дружина і діти були евакуйовані у безпечне місце. У листопаді 2022 року вони повернулися до Миколаєва.

Старшу доньку Кіма звати Євгенія і їй зараз 18 років. Окрім того, що вона займається творчістю і навчається, про її життя більше нічого не відомо. Середня донька політика Олександра навчається у школі. Їй 15 років. Світлинами дітей чиновник ділиться украй рідко.

Молодший син Кіма народився у 2017 році. Зараз йому 7 років. У "Тихому вечорі з Оленою Кравець" чиновник ділився, що маленький Руслан дивує своїм нестандартним мисленням.

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