Россияне заявили, что захватили село на Днепропетровщине. Какова ситуация на самом деле (карта)

Враг распространяет видео доказательств своего присутствия на территории области

Россияне распространяют информацию, что они якобы зашли в первое село в Днепропетровской области — Дачное. Генштаб ВСУ эту информацию не подтверждал.

На карте Deep State Дачное находится под контролем ВСУ, только маленький участок на краю села в серой зоне. Россияне распространяют видео, на которых они якобы занимают блиндажи Сил обороны Украины в Дачном и вывешивают флаги России.

Дачное на карте deepstate 2 июля 2025

Стоит отметить, что это распространенная практика российских оккупантов — забежать в населенный пункт, быстро вывесить свои флаги, снять видео и выскочить назад. Видео они распространяют как "доказательство", что они захватили село.

Что говорят украинские военные

Военный с позывным "Бахмутский демон" подтвердил "забеги" врага в Дачное. Тем не менее закрепиться в населенном пункте враг не смог.

"По Дачному забегали, но пока о закреплении говорить рано", — пишет "Демон".

Село дачное расположено в Павлоградском районе Днепропетровской области. Входит в состав Межирицкой сельской общины.

Ранее "Телеграф" писал, что 27 июня аналитический портал DeepState сообщил, что россияне оккупировали три населенных пункта в Донецкой области, приблизившись к границе Днепропетровщины. Речь идет о Новоселке, Запорожье и Одрадне в Волновахском районе.