Россияне приблизились к Днепропетровской области. Оккупировано три населенных пункта (карта)

Еще возле трех зафиксировано продвижение

На нескольких направлениях фронта зафиксировано продвижение россиян. Они также оккупировали три населенных пункта в Донецкой области, приблизившись к границе Днепропетровщины.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState. Отмечается, что Генштаб Украины не подтверждал продвижение и оккупацию новых территорий.

Однако портал уже опубликовал обновленную карту, где три населенных пункта в Волновахском районе Донецкой области Новоселка, Запорожье и Отрадное оккупированы. Кроме того, зафиксировано продвижение россиян возле Ялты, в Веселом и Степовом.

Россияне продвинулись у Степового

Россияне оккупировали Запорожье

Россияне оккупировали Отрадное и продвинулись возле Веселого

Россияне оккупировали Новоселку

По данным Генштаба, за 27 июня по состоянию на 16:00 произошло 69 боевых столкновений. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском и Торецком направлениях.

"На Покровском направлении враг двадцать три раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Новосергеевка, Удачное, Новониколаевка, Троицкое и в направлениях Полтавки, Алексеевки, Мирное, Новопавловки. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор", — говориться в сообщении.

Заметим, что Генштаб еще не комментировал информацию о продвижении россиян на фронте и оккупации населенных пунктов.

Напомним, в сети показали фото фортификационные сооружения на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей, возле которых ведутся бои.

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