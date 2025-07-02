Росіяни заявили, що захопили село на Дніпропетровщині. Яка ситуація насправді (карта)

Ворог поширює відео доказів своєї присутності на території області

Росіяни поширюють інформацію, що вони нібито зайшли в перше село в Дніпропетровській області — Дачне. Генштаб ЗСУ цю інформацію не підтверджував.

На карті Deep State Дачне перебуває під контролем ЗСУ, лише маленька ділянка на краю села в сірій зоні. Росіяни поширюють відео, на яких вони нібито займають бліндажі Сил оборони України у Дачному та вивішують прапори Росії.

Дачне на карті deepstate 2 липня 2025

Варто зазначити, що це поширена практика російських окупантів — забігти в населений пункт, швидко вивісити там свої прапори, зняти відео й вискочити назад. Відео вони поширюють як "доказ", що вони захопили село.

Що кажуть українські військові

Військовий з позивним "Бахмутський демон" підтвердив "забіги" ворога у Дачне. Проте, закріпитися в населеному пункті ворог не зміг.

"По Дачному забігали, але поки про закріплення говорити рано", — пише "Демон".

Село дачне розташоване у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Входить до складу Межиріцької сільської громади.

Раніше "Телеграф" писав, що 27 червня аналітичний портал DeepState повідомив, що росіяни окупували три населених пункти у Донецькій області, наблизившись до кордону Дніпропетровщини. Йдеться про Новосілку, Запоріжжя та Одрадне у Волноваському районі.