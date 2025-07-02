Надо подходить рационально: нардеп ответил, запретят ли образование мужчинам после 25 лет

Резко увеличилось количество желающих получить последипломное образование

Запрет получать высшее образование от 25 лет не должно быть ограничено. Следует прекратить злоупотребление этой возможностью.

Об этом сказал народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге. Он ответил на вопрос о том, запретят ли обучение для мужчин в возрасте от 25 лет.

"Не могу вам сказать сейчас, не видел соответствующего законпроекта, который ограничил бы такое право. Вообще любое ограничение на получение образования они будут сомнительно конституционными, потому что Конституция гарантирует право на образование", — сказал он.

Нардеп добавил, что есть дилемма, которая возникла с начала полномасштабного вторжения. По его словам, право на образование превратилось в возможность злоупотребления этим правом, чтобы получить право на отсрочку.

Он также добавил, что в 2022-2023 году количество абитуриентов в возрасте от 30 до 50+ резко увеличилось. Также резко увеличилось количество желающих получить последипломное образование — аспирантуру, докторантуру, причем на коммерческой основе. Поэтому, как сказал Вениславский, соответствующие решения принимались, чтобы не было возможности злоупотреблений.

"Нужно подходить очень рационально, чтобы с одной стороны не ограничить право на образование, а с другой — не разрешить злоупотреблений. И количество аспирантов, количество студентов ощутимо возросло, поэтому какие-то предохранители должны быть. Но я еще раз подчеркну, что не видел соответствующих законодательных изменений, поэтому мне сложно комментировать этот вопрос", — подытожил он/

Что предшествовало

Информацию о запрещении обучения после 25 лет внезапно распространили ряд Telegram-каналов и даже СМИ. Мол, такой законопроект уже создан, и вскоре его могут поддержать.

Якобы украинцам, достигшим 25-летнего возраста, могут "запретить" получать профессиональное образование. Информация основывается на законопроекте, который появился несколько месяцев назад, но почему-то "разгонять" ее начали именно сейчас.

Речь идет о проекте закона №13193 о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о правах педагогических работников и студентов, поданном Кабинетом министров. Законопроект разработан в соответствии с резолюцией премьер-министра по итогам рассмотрения письма СБУ. Верховная рада получила документ еще в апреле 2025 года. В Кабмине хотят сделать невозможным использование образования как способа уклонения от мобилизации.

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