Как живут непокоренные Сумы на четвертый год войны. Город сильных людей и роз (фото)

Город — северный форпост Украины

Прифронтовый город Сумы живет под аккомпанемент взрывов и канонады — фронт ближе приближается к областному центру. Вместе с тем город живет полной жизнью — работают магазины и общественный транспорт, проводятся интересные мероприятия и открываются кафе, улицы Сум радуют глаз розами.

"Телеграф" рассказывает, как живут Сумы на четвертый год полномасштабной войны. К сожалению, россияне пытаются продвинуться в сторону областного центра.

Фронт все ближе к Сумам

По словам главкома ВСУ Александра Сырского, Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию в Сумской области, однако издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что Россия уже может обстреливать из ствольной артиллерии пригород Сум. Предварительно подобное произошло 22-23 июня, когда под удар попало село Песчаное.

Город сплочен и поддерживает ВСУ

Сумчане мечтают о мире, но они далеки от мыслей о капитуляции. В городе очень высокая поддержка военных, много волонтеров и высокий патриотический дух. Россия, пытаясь сломить жителей Сум, только делает их более сплоченными и упорными в решимости противостоять врагу.

Пешеходная улица в центре Сум

Воздушные тревоги стали обыденностью Сум

В городе регулярно раздаются взрывы – как от вражеских обстрелов пограничных населенных пунктов, так и отголоски боевых действий. Жители города, как бы это страшно ни звучало – "привыкли" к этим звукам войны. Значительную часть времени Сумы и область находятся в режиме воздушных тревог. Например, за сутки воскресенья, 30 июня, их было пять. Продолжаться тревоги могут по три-пять часов.

Несмотря на это, улицы города убраны и ухожены, коммунальные службы работают и заботятся об областном центре. Сумы в июне просто утопают в розах и других цветах.

За воскресенье в Сумах было 5 тревог

Что рассказывают жители города

Однако людей в Сумах меньше не стало, ведь, несмотря на то, что некоторые семьи уехали, в областной центр переехали многие из приграничья Сумщины. Люди живут свою обычную жизнь, насколько это возможно в этих ужасающих обстоятельствах.

Знаменитая сумская Альтанка

Как рассказал житель Сум Максим, в городе закрываются некоторые магазины — мебельные, магазины одежды высокого ценового сегмента. Однако продуктовые магазины работают, ассортимент в них такой же, как и до войны. По словам Максима, с приближением фронта некоторые жители задумываются о выезде в более безопасные районы Украины, но цена жилья в Сумах упала, и люди не смогут купить себе жилье в других регионах.

Город ухоженный и утопает в цветах

По его словам, на улицах стало меньше детей. Ощутим кризис в области образования – в школах меньше учеников, садики не могут набрать группы.

Другой житель областного центра, Игорь, говорит, что по городу ходят слухи, будто большие сети распродают остатки товара, а нового не завозят. Это не касается продуктовых магазинов. По его словам, уровень тревожности жителей на фоне обстрелов и слухов о "наступлении" РФ вырос, однако паники нет.

В такие моменты кажется, что войны нет

Цены на продукты

Цены на продукты в Сумах примерно такие же, как и в других городах Украины. Единственное исключение — овощи, ведь раньше в Сумах продавали много овощей из собственных хозяйств, выращенных, в том числе и в селах, которые россияне практически разрушили или они стали слишком опасными.

Жительница Сум Елена Петровна, на днях временно переехавшая с внучкой в Каменец-Подольский, рассказала о ценах. Фрукты в Сумах более дорогие, овощи, примерно на том же уровне. Некоторые позиции продуктов в Сумах, по ее словам, даже дешевле. Люди, говорит Елена Петровна, в Каменце приветливые, относятся к ним доброжелательно и пытаются помочь.

Как работает транспорт в Сумах

Сумской троллейбус

Общественный транспорт работает без перебоев – ездят маршрутки и троллейбусы. Можно отслеживать транспорт онлайн.

Музеи, мастер-классы, выставки

Несмотря на всю боль, которую несет война, жители Сум не перестают интересоваться искусством и проводить различные мероприятия. Например, в Сумской городской галерее проводят детские мероприятия — воскресенье для детей провели благотворительный мастер-класс по рисованию, на 4 июля киноманов 9-12 лет приглашают на благотворительный киносеанс, посмотреть веселую короткометражку "Tangled: Ever After" на английском — отличный случай прокачать язык и пообщаться. Также проходят фото выставки и выставки живописи.

Благотворительный мастеркласс по рисованию прошел в воскресенье

В центре города работает частный музей древностей "Причал Одиссея". Его основатель сумской фотохудожник, краевед и коллекционер Сергей Гуцан проводит интересные интерактивные экскурсии для детей и взрослых.

Открываются новые интересные заведения

Жители Сум, несмотря на постоянные обстрелы и взрывы, не теряют оптимизма и продолжают верить в лучшее. В самом центре города на ул. Соборной, можно выпить кофе или съесть порцию мороженого, созерцая картины.

В этом сезоне на улице Кузнечной, 2 появилось заведение dnk.test.sumy, которое работает с четверга по воскресенье. Активным сумчанам "Дворик на Кузнечной" более знаком как центр местных молодежных общественных организаций. Также на этой локации проводятся концерты, разнообразные дискуссии, стендапы, благотворительные вечера, ярмарки и т.д.

На Казачьем валу открылось сетевое заведение ÉDES, которое предлагает традиционную венгерскую выпечку кюртошкалач. А на улице Харьковской припарковалась пекарня на колесах, где продается трдельник — сладкая выпечка родом из Чехии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно украинцы столкнулись с проблемой покупки билетов на Сумы. Появились опасения, что часть поездов будет отменена или изменена маршрутами в связи с активностью врага. "Телеграф" направил соответствующий запрос в "Укрзалізницю" и выяснил все детали.