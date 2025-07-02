Рівновага на фронті під Сумами. Чому вона стане стратегічною поразкою Путіна

На Сумському напрямку ворог сконцентрував величезну кількість військ

Російські пропагандисти лякають українців оголошенням тотальної мобілізації в РФ, яка б могла переломити хід війни в Україні. Однак одіозний філософ Олександра Дугін, який просуває тему мобілізації, не знає справжніх настроїв господаря Кремля – Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів ексдепутат Держдуми РФ, російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Він пояснив, чи чекати загальної мобілізації в РФ і докорінної зміни ситації на фронті.

За його словами, Дугін — це "божевільний бовдур" і звертати увагу на його слова, — просто не варто. Бо якщо Володимир Жириновський був дуже екстравагантною людиною, але мав інформацію з адміністрації президента, то у Дугіна цієї інформації нема.

— Я стовідсотково впевнений, що протягом наступних трьох місяців жодної мобілізації не буде. Рівень притоку нових контрактників в армію більший, аніж втрати російській армії на полі бою. Саме тому вони збільшують кількість своїх військових. Не дуже швидко, але на Сумському напрямку сконцентрована величезна кількість військ, набагато більша, аніж з українського боку. І все одно вони не можуть подолати побудований там український захист, — каже політик.

На його думку, росіяни будуть намагатися воювати кількістю, однак зараз вони не можуть використати цю перевагу на свою користь.

— Перш за все, це через технологічну ситуацію, яка склалася з дронами, і з іншими оборонними інноваціями, які зараз демонструє Україна. Фактично ЗСУ компенсують нестачу бійців технологіями. Я вважаю, що ця ситуація зараз не зміниться і саме тому ми будемо спостерігати і далі стратегічну рівновагу, — припустив російський опозиціонер.

А врешті-решт те, що намагається зробити Путін у Сумах, це для нього перетворюється на стратегічну поразку, бо він збільшує лінію фронту, розпорошує свої ресурси. Він може це робити через те, що вистачає контрактників, але це безумовно стратегічна помилка для його армії, — підсумував Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Путін вчепився в Україну.