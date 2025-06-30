Путин лезет на Сумы: эксперты объяснили, почему 50-тысячная группировка буксует

"Телеграф" рассказывает, какие именно виды войск РФ бросила для наступления на Сумщину и есть ли у него перспективы

Россия привлекла около 50 тысяч военных для наступления на Сумском направлении. Это втрое превышает группировку Вооруженных сил Украины в этом регионе. Оккупанты пытаются создать так называемую "буферную зону" и взять под контроль областной центр, однако столкнулись с жестким сопротивлением ВСУ и понесут очень большие потери.

О масштабах российской группировки в Сумской области сообщает The Wall Street Iournal. "Телеграф" же выяснил у экспертов, какие именно войска использует РФ для наступления и почему их планы терпят крах.

Кого Россия бросила умирать в Сумской области. Десантники вместо пехоты

Основу русской группировки на Сумском направлении составляют подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты. По данным аналитического ресурса DeepState, у украинской границы развернуто несколько частей армии РФ.

Что происходит на Сумщине сейчас

В частности, в Курщине сейчас дислоцируется 5 1-й парашютно-десантный полк из состава 106-й воздушно-десантной дивизии. Это подразделение с богатым боевым опытом – его военнослужащие воевали еще во время второй чеченской войны, где 23 апреля 2000 года попали в засаду под Сержень-Юртом. Позже полк принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года, а в марте 2022 года его подразделения заметили в районе Ирпеня и Гостомеля.

На Сумском направлении также действует 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Уссурийска. Численность ее личного состава составляет около 3500 человек, но в сентябре 2024 года бригаду почти полностью уничтожили под Волчанском. Сейчас на фронт бросили то, что осталось от этой бригады.

Среди других российских подразделений, воюющих в Сумской области, есть, в частности, 177-й отдельный полк морской пехоты. Весной 2023 этот полк действовал в Запорожской области, а теперь его перебросили на Сумское направление. Также дислоцируется 137 воздушно-десантный полк, 106-я воздушно-десантная дивизия, 56-й парашютно-десантный полк, 155-я бригада морской пехоты (в/ч 30926) и другие.

Какие потери у РФ и потенциал наступления, объясняют эксперты

По словам бывшего сотрудника СБУ и военного эксперта Ивана Ступака, ранее боеспособные подразделения из Курского направления россияне перебросили в Покровск, а на их место прибыл Ленинградский военный округ.

"С одной стороны россияне категорически настаивают категорически, что они дают нам взбучку, имеют продвижение. На Сумщине, в частности, работают "отряды смуглянки", как их называют в РФ. Это подразделение, которое приводит авиацию, и в результате по Сумам прилетают ФАБы. Есть в интернете видео, как ФАБы вконец разносят посадки, от них ничего не остается. Также используют много FPV-дронов", — сказал эксперт.

Несмотря на заявления российской пропаганды об успехах, реальная ситуация на Сумском фронте складывается не в пользу оккупантов. "С другой стороны есть российские военкоры, которые утверждают, что ничего не получается с наступлением, что они "счесываются". А именно 155, 810, 177 бригали максимально сточились, от них почти ничего не осталось. То есть, продвижения минимальны, а потери — максимальны. Поэтому можно осторожно предполагать, что то "большое наступление", которое россияне начали в мае 2025 года, начинает "буксовать". Того запала, который был еще в начале июня, нет. Однако ситуация может измениться, если будут подброшены дополнительные силы. Но есть ли они у россиян, или откуда-то их надо будет снимать, пока нет информации", — объясняет Иван Ступак.

Еще одним показательным примером больших потерь РФ в Сумской области является поражение 810-й бригады морской пехоты РФ. Об этом стало известно 27 июня. Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ нанесли сокрушительное поражение этому подразделению. Есть много убитых, также десять оккупантов попали в плен. Российские "военкоры" назвали этот бой "черным днем для морской пехоты". 810-я бригада много лет дислоцировалась в Севастополе и активно участвовала в захвате Крыма в 2014 году.

Политический эксперт Кирилл Сазонов подтвердил высокие потери россиян в Сумской области. "По Сумщине — положили толпу народа в штурмах Юнаковки и попытках вернуть Андреевку. Под Андреевкой даже не перед нашими позициями, а дорогами на штурмовые рубежи запрещенных оккупантов", — написал аналитик.

По его словам, десантуру из 106-й дивизии "сточили так, что их отводят за вторую линию". Юнаковку штурмовать не удалось, окружить тоже не удалось, а взять Сумы теперь даже пропагандисты не обещают. Впрочем, Сазонов тоже подтверждает цифру в 50 тысяч военных в Сумской области, поэтому штурмы будут продолжаться.

Зачем Путину Сумы

Владимир Путин

Активизация российских войск на Сумском направлении имеет не столько военное, сколько политическое значение для страны-оккупанта. Об этом рассказал "Эспрессо" политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Военное состоит в том, чтобы создать угрозу оперативного окружения украинской группировки в Курской области", — пояснил эксперт.

Вторая задача оккупантов — попытка захвата части Сумской области для создания "буферной зоны", о которой заявлял глава РФ Владимир Путин.

Эксперт считает, что "сумской фактор" будет использован оккупантами еще и для дипломатического давления на украинское руководство. В меморандуме россияне выдвинули территориальные претензии: либо вывод ВСУ из контролируемых районов Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, либо РФ масштабирует боевые действия.

Что говорит о наступлении на Сумы Путин

20 мая глава России провел встречу с чиновниками Курской области, во время которой прозвучали предложения по захвату Сум. Глава Глушковского района обратился к Путину с просьбой создать "зону безопасности". Путин спросил, насколько глубока должна быть эта так называемая "буферная зона".

Чиновник ответил, что России нужно захватить "как минимум Суммы" и намекнул, что страна должна "стать больше". Исполняющий обязанности губернатора Курской области добавил, что его дед родом с Сумщины, поэтому эта земля "не чужая". Как пишет ISW, это совещание было показательным, чтобы Путин мог как-то оправдать наступление на Сумы.

Несмотря на заявления о создании "буферной зоны", военные эксперты сомневаются в способности России захватить Сумы еще и потому, что за последние годы российским войскам не удавалось быстро оккупировать даже гораздо меньшие населенные пункты, поэтому амбициозные планы по Сумам вряд ли удастся реализовать.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же как в прошлом году. Наши подразделения успешно воплощают тактику активной обороны и освобождают границы Сумщины.