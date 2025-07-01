Пожар зафиксировали даже спутники. Ракеты в Крыму поразили жирную цель окупантов (фото, видео)
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Зафиксированы масштабные удары по российским позициям
Взрывы в Крыму в ночь с 30 июня на 1 июля не прошли бесследно. В селе Курортном на Керченском полуострове минувшей ночью вспыхнул мощный пожар.
Его зафиксировали даже спутники NASA. По предварительным данным под удар могли попасть российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, а также радиолокационные станции. Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер ".
Инцидент зафиксирован в Южном селе Курортного Ленинского района, расположенном на берегу Азовского моря. В этом районе ранее фиксировались позиции зенитно-ракетных комплексов С-300/С-400 с пусковыми установками и радиолокационными станциями подсветки цели типа 30Н6Е или 92Н6Е.
На территории также расположена редкая радиолокационная станция "Каста-2Е2". Ночью местные жители Керчи сообщали о взрывах.
Напомним, что вечером 30 июня и ночью 1 июля под атаки попали не только оккупированный Крым, но и Луганск, Донецк и Ясиноватая. Оккупанты в панике начали распространять информацию об использовании немецких ракет Taurus против объектов на временно захваченной территории. Канал "Крымский ветер" обнародовал кадры пролета ракет в направлении полуострова.
Обновлено. Дроны ГУР поразили истребитель Су-30, "Панцирь" с обслугой и РЛС в Крыму. В разведке показали эксклюзивные кадры работы украинских дронов UJ-26, более известных как "Бобер". На ролике также демонстрируют успешное поражение ЗРГК "Панцирь-С1" вместе с прислугой, РЛС "Ниобий-СВ", береговой РЛС "Печора-3", РЛС "Противник-ГЭ". Однако дату поражения в ГУР не называют. Также показали успешное поражение российского истребителя Су-30 в Саках.
Ранее "Телеграф" также сообщал, что десятки дронов атаковали Луганск.