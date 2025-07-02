Креминя уволили с должности языкового омбудсмена: главные достижения и скандалы

Пятилетняя каденция языкового омбудсмена Креминя завершилась

Правительство уволило Тараса Креминя с должности Уполномоченного по защите государственного языка. Причина – истечение пятилетнего срока полномочий.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале. Решение вступает в силу 8 июля 2025 года.

Кабинет Министров на заседании 2 июля принял соответствующее постановление. Тарас Креминь занимал должность языкового омбудсмена с 8 июля 2020 года.

Пять лет в должности

Креминь работал на этом посту ровно пять лет — столько разрешает закон. Когда он начинал работу в 2020 году, пришлось создавать весь офис с нуля. За это время его команда подготовила пять отчетов о том, как выполняют языковой закон в Украине.

Языковой омбудсмен добился того, что украинцы стали чаще обращаться за защитой своих языковых прав. Интересно, что в 2024 году к языковому омбудсмену обратилось на 37% меньше людей с жалобами, чем в 2023-м. А за первую половину 2025 года поступило 1431 обращение — больше всего из Киева, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Что успел сделать Креминь

Креминь ввел систему контроля за языковым законом. За время работы он провел сотни проверок и добился устранения 80% найденных нарушений. Его команда налагала штрафы и выдавала предупреждение нарушителям.

Креминь ввел системные проверки в образовательных учреждениях вместе с Государственной службой качества образования. Он добился того, чтобы в школах украинский язык звучал не только на уроках, но и на переменах и во всех помещениях. Языковой омбудсмен выступил инициатором полного извлечения русского языка из учебных программ школ в 2022 году.

Тарас Кремний в ТДАТУ

От университетов Креминь также требовал соблюдения языкового закона во время учебного процесса. Кроме того, языковой омбудсмен создал сеть помощников в вузах. Сейчас в университетах работает более 30 студенческих языковых омбудсменов.

"Телеграф" ранее писал, как Креминь прокомментировал запрет русского языка в "Могилянке". Он сказал, что это не нарушает требований языкового законодательства и что, по его мнению, такому примеру должны следовать другие вузы.

Борьба за украинский в медиа

Креминь работал над тем, чтобы на украинском радио и телевидении не звучали русские песни. Он сотрудничал с Нацсоветом по телевидению и радиовещанию для контроля за соблюдением языковых квот. Языковой омбудсмен также поддерживал создание качественного украинского контента на разных платформах.

Он организовал бесплатные курсы украинского языка для военных и переселенцев вместе с проектом "Единые". Креминь помог открыть языковые центры в разных регионах и запустил образовательные кампании в школах.

Работа на международном уровне

Креминь настойчиво добивался создания государственной программы развития языка. Четыре года он напоминал правительству о его необходимости, и он наконец-то появилась в 2024 году. Омбудсмен также инициировал декоммунизацию названий географических объектов и судов.

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремний

Украина стала ассоциированным членом Европейской федерации языковых институтов. Креминь выступал на международных конференциях, где рассказывал о лингвоциде на оккупированных территориях и продвигал идею защиты украинского языка как элемента национальной безопасности.

Дерусификация и контроль

Креминь работал над дерусификацией публичного пространства. Под его руководством активно меняли российские надписи на вывесках, документах и онлайн-сервисах. Его команда мониторила переход бизнеса на украинский язык при обслуживании клиентов.

В 2025 году нарушители языкового законодательства уплатили 200 тысяч гривен штрафов. Языковой омбудсмен разрабатывал новые методы контроля и готовил подробные отчеты для правительства с предложениями по улучшению языкового законодательства.

Споры и критика

За пять лет работы Креминь стал участником нескольких резонансных скандалов. Самым громким был конфликт с Веркой Сердючкой в июне 2025 года. Языковой омбудсмен провел проверку концерта Андрея Данилко через русскоязычные песни, но признал, что закон не запрещает их исполнение.

Андрей Данилко/Тарас камень

Напомним, несколько недель назад Сердючка спела в Киеве на русском "Все будет хорошо" и разозлила украинцев. Аналогичный скандал был и годом ранее — тогда языковой омбудсмен ответил, накажут ли Верку Сердючку за песни на русском в столице.

Креминя часто критиковали за мягкие наказания — штрафы составляли всего 3400 гривен, а большинство дел завершалось предупреждениями. В то же время он жаловался на угрозы в соцсетях из-за своей принципиальной позиции.

Сам Креминь убежден, что правительство не оставило его на второй срок из-за его принципиальной и независимой позиции. По его словам, он никогда не боялся критиковать власть за медленное внедрение языковой политики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что языковой омбудсмен рассказал, сколько сфер в Украине нарушило закон о языке. По его словам, нарушают даже депутаты.