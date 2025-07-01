"Таких не едят": в Днепре поймали огромную рыбину (видео)

Рыбаку пришлось использовать подсак

В Днепре на Сичеславской набережной поймали огромного карпа. Очевидцы засыпали рыбака советами, но он и сам справился на отлично.

Мужчине советовали не торопиться, но, судя по кадрам, у него было достаточно опыта и выдержки. Соответствующее видео опубликовал местный Telegram-канал "Дніпро Оперативний".

Чтобы вытащить великана подводного мира из реки, рыбаку пришлось использовать подсак. По ролику сложно определить точный размер и вес карпа, но он точно потянет не меньше, чем на 10 кг.

Справка: Подсак или подсачек – это рыболовная снасть в виде мешка или воронки на обруче с длинной ручкой, предназначенная для извлечения рыбы из воды. Она помогает избежать травм рыбы и облегчает процесс выуживания, особенно при ловле крупной рыбы.

Интернет-пользователи начали активно комментировать эту новость, назвав ее хорошей, мирной и вкусной. Также подписчики предположили, что этот речной обитатель уже не молод, поэтому есть его не стоит, а лучше оставить для размножения.

Ранее в Барышевском районе Киевской области в озере выловили крупного карпа. Его вес превышал 20 килограмм, при том, что средний вес этой рыбы составляет от 2 до 5 кг.