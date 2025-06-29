В Киеве раздались взрывы: противовоздушная оборона отражала атаку БПЛА

Российские ударные беспилотники атаковали столицу, раздавались взрывы

В Киеве ночью 29 июня раздались взрывы. Столицу на фоне подготовки российскими оккупантами ракетного удара атаковали вражеские беспилотники, противовоздушная оборона отразила атаку и ликвидировала угрозы.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что на Оболони работают силы ПВО и призвал киевлян находиться в укрытиях до отбоя.

"В Киеве, на Оболони, работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – говорится в сообщении.

По данным мониторинга, по меньшей мере, один ударный беспилотник пытался пролететь через Оболонь, но был ликвидирован; другие угрозы были уничтожены в пригородах. Однако беспилотников в воздухе хватает: уже насчитали более 70 единиц, из которых около 25 штук зафиксировали на границе Киевской и Черкасской области. Угроза повторного налета для Киева сохраняется.

Напомним, что в результате удара россиян по Одессе в ночь на 28 июня погибли два человека, еще 14 пострадали. Жертвы – следствие попадания российского дрона в многоэтажный жилой дом. Погибшими оказались учительница Екатерина Борсинская и ее муж.

Напомним также, что в Днепре, который враг признал одной из новых приоритетных целей, днем 27 июня прогремели мощные взрывы. Город атаковали баллистическими ракетами, запущенными из района Таганрога. Также под ракетной атакой оказался город Самар (бывший Новомосковск), там из-за ракетного удара погибли пять гражданских.

В ночь на 27 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами "Калибр". Предварительно было выпущено до семи ракет кораблями из состава остатков Черноморского флота РФ, ракеты атаковали Днепропетровщину и Староконстантинов. Большинство ракет были обезврежены силами противовоздушной обороны.