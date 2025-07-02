Заказывали жару? Когда в Киеве температура достигнет +30 градусов

На днях погода в Киеве будет жаркой

Сейчас на небе над Киевом плавают облака, но дождей синоптики не прогнозируют. Напротив, в городе ожидается долгожданное летнее тепло до +30 градусов. Хотя местами возможны сильные ветры.

Жаркий день в столице прогнозируется именно в пятницу. Как сообщили в Meteofor и Sinoptik, в этот день температура вырастет вплоть до +30 градусов.

По данным Meteofor, 2-4 июля в столице будет держаться переменная облачность, но местами ее совсем не будет.

Воздух днем в среду-пятницу должен прогреться до +25…30 градусов, а ночью он остынет до +15…20 градусов. Самые сильные ветра предусматриваются только в среду, а именно сильные 10-11 м/с утром-вечером и в пятницу — свежие 8 м/с только вечером.

Когда будет до +30 градусов днем

В то же время в ресурсе Sinoptik прогноз погоды почти не отличается от предыдущего. В среду-пятницу переменная облачность будет только в первые сутки, а в дальше — ясное небо.

Температура на термометрах в дневное время будет находиться в коридоре +24...30 градусов, тогда как в ночное — +15...21 градусов. Сила ветра в свою очередь в эти дни не достигнет выше легких 3,6 м/с.

Когда будет до +30 градусов днем

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине в ближайшие дни ожидается непогода в виде гроз. Они охватят большую часть нашей страны.