"Я не доволен": Трамп неожиданно пожаловался на Путина и сделал заявление о военной помощи Украине

Трамп заявил, что США якобы продолжают оказывать Украине военную помощь

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что разговор с российским правителем Владимиром Путиным оставил его недовольным. Также Трамп опроверг прекращение поставок вооружения Украине.

Об этом он заявил во время брифинга для прессы. Трамп посетовал, что ему "не удалось добиться прогресса" в вопросе урегулирования войны в Украине во время разговора с Путиным.

"У нас был разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, в частности об Иране. Мы также говорили о войне в Украине, и я не доволен", – сказал он, не пожелав приводить какие-либо подробности.

Также Трамп заявил, что США якобы продолжают оказывать Украине военную помощь. А приостановка поставок, если верить Трампу – это временное явление.

"Мы даем оружие Украине. Мы работаем с ними, пытаясь им помочь. Байден опустошил нашу страну, предоставляя им оружие… Мы должны убедиться, что у нас достаточно для нас самих", — добавил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что решение Белого дома временно остановить военную помощь Украине повлекло за собой шквал критики внутри Соединенных Штатов. Даже бывшие союзники Трампа, в том числе экс-госсекретарь Майк Помпео, открыто выступили против этого шага.

Напомним, что вечером 1 июля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа заморозила военную помощь США Украине, которая была выделена еще при Байдене. В нее входило важное оружие, ежедневно спасавшее жизнь в Украине. По одним данным, за это несет ответственность глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби, давний критик предоставления Украине вооружения. По другим данным, виновник – непосредственно министр обороны, бывший телеведущий Пит Хегсет.

Сначала в Белом доме подтвердили информацию об остановке поставок. Но после того, как скандал с приостановкой поставок начал набирать обороты, в США вынуждены были изменить мнение. Сейчас там опровергают информацию о том, что полностью прекратили поставки оружия Украине. Мол, возникло недоразумение, а сообщения об остановке передачи ракет в ПВО касались "одного конкретного случая". После этого пришлось оправдываться и Пентагону.