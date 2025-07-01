Киев с высоты птичьего полета: четыре локации, где можно прокатиться на колесе обозрения в столице

Расскажем, где найти лучшие виды на Днепр, исторический Подол и зеленые парки Киева

В Киеве колеса обозрения давно стали не просто аттракционами, а настоящими точками притяжения для жителей и гостей столицы. Эти конструкции предлагают уникальную возможность увидеть город с высоты птичьего полета и насладиться панорамными видами, которые открываются только с их вершин.

"Телеграф" рассказывает о самых интересных и популярных колесах обозрения столицы, их особенностях и том, что можно увидеть с высоты. Сразу отметим, что все аттракционы регулярно проходят техническое обслуживание и строго соответствуют требованиям безопасности.

Колесо обозрения на Контрактовой площади — жемчужина Подола

Самое высокое и знаменитое колесо обозрения Киева возвышается на 43 метра над Контрактовой площадью. Этот аттракцион, привезенный из Парижа и установленный в 2017 году, стал неотъемлемой частью романтической атмосферы исторического Подола. Особенно впечатляюще колесо выглядит в вечерней подсветке, когда его огни отражаются в водах Днепра.

Колесо обозрения на Контрактовой площади

Конструкция оборудована 30 застекленными кабинками, каждая из которых рассчитана на четырех человек. Остекление защищает пассажиров от ветра и шума, позволяя комфортно наслаждаться видами в любую погоду. Полный оборот колеса занимает около четырех минут, за которые можно сполна насладиться панорамой.

С высоты 43 метров открывается захватывающий вид на старинные улочки Подола, живописную набережную Днепра, зеленый Труханов остров и современные мосты столицы. Особенно впечатляет вид на Подольско-Воскресенский мост — один из самых дорогих мостовых сооружений в мире.

Колесо обозрения в Киевском зоопарке — семейный отдых с природными видами

На территории Киевского зоопарка на проспекте Победы расположено колесо обозрения высотой 31 метр. Этот аттракцион оснащен 18 кабинками, каждая из которых вмещает от четырех до шести человек. Особенностью конструкции являются надежные дверцы, которые закрываются для обеспечения максимальной безопасности пассажиров.

Колесо обозрения в Киевском зоопарке

С вершины колеса открывается живописный вид на территорию зоопарка с его разнообразными вольерами, парк КПИ и правобережную часть Киева. Это идеальное место для семейного отдыха, где можно совместить познавательную прогулку по зоопарку с романтическим катанием на колесе обозрения.

Колесо обозрения в Голосеевском парке — единение с природой

В одном из крупнейших зеленых массивов столицы — Голосеевском парке — установлено колесо обозрения высотой 26 метров. Конструкция включает 20 кабин, рассчитанных на четырех пассажиров каждая.

С высоты колеса открывается великолепный вид на зеленые просторы парка, живописные каскады озер и вдалеке — силуэты центральной части города. Голосеевский парк славится своими беговыми дорожками, спортивными площадками и уютными кафе, а колесо обозрения является одним из самых популярных развлечений в этой зоне отдыха.

Колесо обозрения в парке "Победа" — ретро-атмосфера старых времен

Самое старое колесо обозрения Киева было установлено в парке "Победа" еще в 1978 году. Несмотря на свой почтенный возраст, эта 26-метровая конструкция продолжает исправно служить киевлянам и гостям города. Колесо оборудовано 20 кабинками с характерными металлическими зонтиками, которые могут поворачиваться, обеспечивая лучший обзор окружающих видов.

С вершины колеса открывается вид на сам парк "Победа", о котором мы рассказывали ранее, прилегающие жилые районы и часть правобережья столицы. Это место сохраняет особую атмосферу советской эпохи и пользуется стабильной популярностью среди местных жителей.

Независимо от того, выберете ли вы современное колесо на Подоле с его европейским шармом или атмосферное ретро-колесо в парке "Победа", впечатления от поездки останутся яркими и незабываемыми. Каждое из этих мест имеет свою уникальную атмосферу и предлагает свой неповторимый взгляд на прекрасный город Киев.

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