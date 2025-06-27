В Киеве посреди Днепра стоит загадочная башня: для чего она нужна и как ее найти (фото)

Многие даже не догадываются о функциях данного строения

В Киеве посреди Днепра, недалеко от Южного моста и Осокорков, находится необычный объект — круглая железобетонная башня, выступающая из воды на несколько метров. Ее настоящее предназначение известно лишь единицам и поэтому башню называют и огневой точкой времен Второй мировой войны, и входом в сталинские тоннели, и старинным фортом. Однако все эти теориии ошибочны. На самом деле посреди Днепра стоит девиационная башня.

"Телеграф" решил рассказать читателям о настоящем предназначении этого объекта, истории его строительства и месте, где он сейчас расположен.

История строительства девиационной башни в Киеве

Девиационная башня в столице

Девиационная башня – это объект, по которому суда сверяют свои компасы. Эта башня появилась на Днепре в 1983 году. Вначале она была построена там, где сейчас находится Южный мост. Но потом, когда начали строительство моста, ее перенесли дальше — вниз по реке, несколько южнее.

Только перенос этой постройки стоил 2 миллиона советских рублей и на то время это были огромные средства. Следовательно, это сооружение имеет очень важное значение.

Зачем же нужна эта башня в водах Днепра?

Башня имеет цилиндрическую форму. На ее стенах закреплены металлические тросы и лестницы, а на верхушке находится техническая конструкция из металла. Вся остальная часть башни выполнена из монолитного бетона, так как это очень важно для точности ее работы.

Зачем нужна девиационная башня

Каково назначение девиационной башни

Девиационная башня или пал – место, где моряки настраивают корабельные компасы. Каждое судно обязано ежегодно устранять погрешности в работе своего магнитного компаса, а так как Киев находится на стыке двух водохранилищ, то любая ошибка в навигации может привести к трагическим последствиям.

Девиационная башня в Киеве

Даже те корабли, которые оснащены по последнему слову техники, обязаны проходить эту процедуру. Ведь электроника банально может выйти из строя, а классический компас никогда не подведет. Однако компасы, по целому ряду причин, имеют свойство со временем сбиваться. Поэтому их нужно периодически настраивать и устранять погрешность, которая называется магнитной девиацией. Именно для этих целей и предназначена Девиационная башня.

Существует регламент, согласно которому каждый корабль должен раз в год пройти процедуру настройки компаса на девиационной башне и получить соответствующую справку, дающую право эксплуатации судна.

Как происходит настройка компаса судна возле девиационной башни

Главное предназначение девиационной башни

Настройка компаса судна происходит следующим образом: с помощью специального оборудования девиатор сверяет показания компаса с координатами башни и настраивает его на правильные показатели в случае отклонений.

После этого девиатор выписывает судну справку и ставит "мокрую печать" — без этого документа корабль в плавание отправиться права не имеет. Сейчас в Киеве остался всего лишь один специалист-девиатор, а на всю Украину их вряд ли наберется с десяток.

Где находится девиационная башня в Киеве

Как найти девиационную башню в Киеве

Объект расположен посреди Днепра, между Осокорками и Жуковом островом. Увидеть башню можно с берега: улица Набережно-Корчеватская, 90 (правый берег) и улица Садовая, 86 (левый берег).

К башне также можно подплыть на лодке и рассмотреть ее вблизи.

Девиационная башня в Киеве

Где находится башня на карте

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