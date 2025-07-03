Тенденция есть. Каких диких птиц все чаще можно увидеть в городах (фото)

Орнитолог рассказал, кто, когда и почему "переехал"

Урбанизация коснулась и птиц Украины. Многие виды раньше встречались в сельской местности, а сейчас они — часть типичного городского пейзажа.

Традиционно дикими птицами были голуби и черногрудые воробьи, а в последние годы их все больше можно встретить в городах. Орнитолог и заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин в интервью "Телеграфу" рассказал, что такие виды следует разделить на две группы.

Виды, которые переместились из других регионов

Среди них — кольчатая горлица и сирийский дятел. Последний начал "перелет" лет 60-70 назад. "Он похож на большого пестрого дятла. Начал распространяться и по городам, по городам перешел по населенным пунктам к нам", — говорит специалист.

Кольцевая горлица

Сирийский дятел

Переехали из деревни в город

Вторая группа птиц ведет настоящую экспансию. "Это виды, которые у нас обитают в дикой природе, но могут либо сами образовывать урбанизированные популяции, приспосабливаясь к условиям, либо урбанизированные популяции сформировались, скажем, где-то в Западной Европе. И эти урбанизированные популяции отдельно перемещаются от города к городу, постепенно их осваивая, формируя там гнездовые группировки", — рассказывает орнитолог. Среди таких птиц: черный дрозд, припутень, боривитер, стрижи.

Черный дрозд Припутень Боривитер Стриж

Некоторые птицы вс еще формируют группы в городах. "Формируется популяция певческого дрозда буквально на наших глазах последние там лет 15-20. Это типичный наш лесной вид. Но он стал формировать урбанизированные популяции", — добавляет Василий Костюшин птиц в перечень.

Поющий дрозд формирует популяцию в городах прямо сейчас

Более того, даже такие знакомые виды птиц в городе, как утки на водоемах, еще 60 лет назад не были распространены.

Дикая утка

Врановые в городах: распространение продолжается

В города переместились вороны, а за ними грачи. Орнитолог рассказывает, что часть колоний в селах у полей исчезла, предполагает, что это влияние химикатов. При этом в городе колонии сформированы. Еще одна представительница этой семьи, освоившая город – сорока. Однако имеет свои вкусы, не лезет в высотную застройку: "Ей ближе к технической застройке, чтобы была или такая частная застройка, чтобы были деревья там, дома небольшие".

Ворона Грач Сорока

Четвертый вид – сойка. Частая гостья в городе она пока не сформировала популяции. Эксперт отмечает: явного процесса нет: "Вижу, там гнездится в городах, но нет такого, чтобы сформировались сформировавшиеся постоянные популяции. Она где-то так на грани. Возможно освоит окончательный город, будут наши сойки в городах".

Сойка пока не урбанизировалась

Одна из частей процесса – изменение поведения птиц. Они перестают бояться людей, начинают гнездиться в необычных местах — на крышах, домах и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не все хищные птицы могут привыкнуть к городу. Оно не подходит их потребностям и ставит популяции под угрозу.