Увидят только внимательные наблюдатели: над Украиной в июле будет звездный дождь

Если присмотреться, можно успеть загадать желание

Наблюдать за метеорными потоками в Украине в последние годы очень сложно — в небе много вражеских дронов, а ночью не выйти через комендантский час. Если же вы имеете такую возможность в конце июля можно увидеть метеорный поток Дельта-Акварииды.

В Украине он будет заметен не очень хорошо — лучшая локация для наблюдения тропические широты, но единичные падающие звезды можно заметить и из нашей страны. Первые метеоры можно отследить уже с 20 июля, однако новолуние 24 июля даст больше возможностей для наблюдения.

Пиковые даты — 29-30 июля. Можно увидеть до 20 метеоров в час. До 10% из них оставляют на ночном небе стойкие лучистые росчерки. Частично метеорный поток совпадает по времени с более сильным метеорным потоком Персеиды в начале августа. Поток Дельта-Акварииды лучше всего наблюдать, ориентируясь на юго-восток с позднего вечера до рассвета. Находиться следует в горах или на равнине, где нет светового загрязнения. Для наблюдения можно использовать бинокль или телескоп, однако метеоры видны и без них.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 10 июля над Украиной можно увидеть полнолуние. Это полнолуние в Америке называют "оленьим". Кроме нее в это время в небе можно увидеть Венеру в Золотых воротах эклиптики.