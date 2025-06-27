Украина может запустить еще десятки оружейных заводов: министр обороны озвучил детали на закрытой встрече

Совместные предприятия позволят Украине работать на рынках ЕС и НАТО

Украина начинает программу совместного производства вооружения со странами-участниками Рамштайна, как на украинской территории, так и за рубежом. Соответствующий законопроект уже представлен в парламент, его планируют принять до сентября этого года.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на закрытой встрече. На ней присутствовал и корреспондент "Телеграфа".

"Сейчас есть 21 инициатива локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира и до десяти проектов за рубежом.

Все на разных стадиях — где-то есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров. Речь идет о Дании, Британии, Норвегии и так далее. К примеру, в Дании украинский завод уже планируем открывать в ближайшие месяцы", — сказал министр обороны.

Для производств в Украине рассматривается возможность сосредоточения предприятий в отдельных областях. "Наша цель — создать законодательные инструменты, чтобы стимулировать приток инвестиций в нашу страну", — отметил министр обороны.

Украина углубляет сотрудничество с европейскими и американскими оборонными компаниями, отмечает Умеров. С немецкими предприятиями уже продолжаются совместные производства бронетранспортеров, артиллерии и боеприпасов, а с американскими партнерами реализуют проекты дронов и артиллерии.

Создание совместных предприятий позволит получать заказы от западных правительств, работать на рынках ЕС и НАТО, говорит министр обороны. Это также повысит качество украинского вооружения и обеспечит доступ к новейшим технологиям.

Правительства стран-партнеров, в частности Великобритании, рассматривают инициативы по трудоустройству украинцев в новых оборонных производствах. С украинской стороны, Министерство обороны обеспечивает заключение контрактов, поиск безопасных локаций и защиту производства.

Также ранее "Телеграф" сказал, что Рустем Умеров сказал, что Украина разработала защиту от шахедов. Его уже опробовали, и технология показала свою эффективность.