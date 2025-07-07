Дурня від совків чи база? В Україні бурхливо сперечаються про цивільних пілотів у ППО — за та проти

За що критикують або хвалять ініціативу

ППО України на тлі зростання російських атак посилять пілоти-добровольці на переобладнаних цивільних літаках. Однак цю ініціативу в українському суспільстві було прийнято дуже неоднозначно.

"Телеграф" розібрався в тому, як це буде працювати, за що критикують і за що хвалять ініціативу.

Як працюватимуть цивільні ловці "шахедів"

Заступник начальника Головного управління державної авіації Сергій Якубенко пояснив, що систему протиповітряної оборони України посилять добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ).

Хто може стати пілотом-добровольцем

До груп з пілотованою авіацією дозволяється залучати тих, хто має відповідний допуск за станом здоров’я, а також має відповідну спеціальність підготовки з пілотування та обслуговування повітряних суден. Однак у пріоритеті наразі військовослужбовці запасу, які не лише вміють пілотувати літак, а й розуміють тактику знищення ворожих цілей.

На чому літатимуть такі пілоти

Пілоти зможуть здійснювати вильоти, зокрема на своїх цивільних літаках. Повітряні сили озвучать вимоги до літаків, а потім вони будуть переобладнані для виконання бойових завдань та внесені до тимчасового реєстру експериментальних повітряних суден.

"На цьому повітряному судні можливе встановлення різного типу обладнання, озброєння, засобів зв'язку, спостереження, засобів виявлення і тому подібне. Випробування цих засобів проводиться або під час випробувальних польотів, або безпосередньо під час бойових вильотів", – зазначив Якубенко.

Статус пілотів

Конкретно бронювання для учасників таких груп ухвалою Кабміну не передбачено. Однак усі члени ДФТГ отримуватимуть винагороду як учасники бойових дій "у розмірі 100 тисяч пропорційно до кількості бойових чергувань за місяць".

Нюанси роботи

Підготовкою добровольчих екіпажів займатимуть Повітряні сили.

Бойова робота також контролюватиметься Військово-повітряними силами та вестиметься у взаємодії з ними.

Групи ДФТГ стануть доповненням до мобільних вогневих груп, винищувачів та гелікоптерів, які захищають небо під час російських атак. І залучатимуть їх не лише в межах регіону базування, а й по всій країні.

Чому ініціативу розкритикували ще під час зльоту

Військовий експерт та аеророзвідник Серж Марко розкритикував проєкт, засумнівавшись у його ефективності та назвавши "грандіозним попилом бабла".

Моменти, на які звертає увагу Марко:

Гроші пілотам-добровольцям платитимуть за чергування — "Навіть не треба злітати. Відсидів на землі окрему кількість чергувань — отримав УБД. Грошове забезпечення як на фронті".

Координація — "Координацію організовуватимуть голови цих ДФТГ. Тобто цей дфтгешний двіж просто повісять зверху на якогось ППОшного напрямківця, і вони будуть там на місці координувати як це розуміють".

Хто навчатиме цивільних пілотів премудростям у відстрілі "шахедів" — "Колишні пілоти запасу. Який у них бойовий досвід у протистоянні "шахедам" — питання відкрите".

Аргументи проти цього проєкту Марко навів на кількох фактах:

Легкомоторна авіація має середню швидкість 250 км/год. — таку ж швидкість вже розвивають "шахеди".

"Для того, щоб вийти на потрібний азімут — треба дуже гарна координація сил та засобів, бо в тебе немає переваги в швидкості, щоб ти полетів не туди, а там шахеда немає, ти ж його на звук по напрямку не чуєш (в тебе двигун же працює в самого), а щоб побачити його в теплак, тобі треба з ним зблизитись непогано. Але навігація ж не працює. Тобто ти тільки маєш магнітний азімут куди плюс мінус летіти. Без переваги у швидкості. Без радара. В темряві. З дфтгешною координацією", — пояснив він.

Загроза вогню по своїм.

"На легкомоторній авіації немає системи "свій/чужий". А по швидкостям відрізнити їх від шахеду по радару не вийде. Яка буде координація між пілотом та ЗРК, яка буде бачити цю ціль на РЛС як "шахед"? Як стрільці з мобільної групи зрозуміють що над ними пролітає не "шахед", а кукурузник, і не вшкварять по ньому?", — запитує Марко.

Погана видимість.

"Є умови, коли тепловізори погано працюють. Туман, хмарність. Тобто навіть оптично зрозуміти де ти летиш вночі при зміні точки роси і ось тобі туман- складно. Сісти без навігації- неймовірно складно. Та і навіть з навігацією", — каже він.

Немає системи катапультування.

Легкомоторні літаки можуть стати на заваді виявлення "шахедів".

Слабкий захист літаків.

"Знаєте чому в "шахеді" ставлять 50-90 кг бч зі шрапнеллю? Так, саме для боротьби з авіацією. Це спеціально спроектована бойова частина, щоб мати максимально великий та щильний розліт уламків… Що буде, якщо під цей вибух потрапить легкомоторний літак?", — зазначив він.

Висновок від Марко

"Моя особиста думка. Після цього "проєкту" не треба мені розповідати, що ми не маємо грошей на оборону мирних міст. Цей проєкт – це грандіозний попил бабла. Які в ці складні часи можна було використовувати більш ефективно", — вважає він.

Альтернатива

Марко вважає, що зараз потрібно скуповувати тактичні радари, розробляти зброю на кшталт "зенітний дрон-ракета" і будувати навчальні школи зенітних екіпажів.

"А ми витрачаємо гроші відповідно на повну за***у вигадану якимось совочком", — додав він.

Які аргументи у захисників ініціативи

Є у проєкта з цивільними пілотами і прихильники. "Телеграф" вирішив поцікавитися думкою у військового оглядача Олександра Коваленка, який підтримує цю ідею.

За його словами, така протидія ударним дронам може бути реально ефективною.

"В окремих умовах це справді ефективний засіб, коли немає можливості перехоплення іншими засобами. Але треба розуміти, що це не має бути приватною ініціативою, це має бути на державному рівні", — зазначив він.

Чому саме легкомоторники

Коваленко зазначає, що збивати дрони такою авіацією безпечніше та дешевше, ніж за допомогою реактивних літаків.

"Збивати "шахед" реактивною авіацією та ракетами, які дорожчі за самий "шехед", безумовно, можна, але неефективно і не раціонально. Збивати з F-16 "шахед" автоматичною гарматою ризиковано, тому що швидкість наближення до нього така у реактивного винищувача, що "шахед" для нього це ціль, що стоїть. А шрапнель "шахеда" під час підриву може знищити літак разом з пілотом. Це дуже ризиковано… Використання легкомоторної авіації навіть дешевше, ніж використання найдешевших зенітних ракет, ціна яких починається від 15 тисяч доларів. Година польоту легкої авіації коштує близько тисячі доларів", — сказав він.

Ще одним аргументом "за" експерт називає зниження ефективності мобільних вогневих груп та інших складових ППО.

"Росіяни змінили тактику і тепер "шехеди" літають на висоті 2-3 кілометри. Мобільні групи не дістають кулеметами. На Київ дрони взагалі бувають заходять на висоті близько 5 кілометрів. У такому разі використання навіть зенітних "Гепардів" або "Шилок" стає неефективним", — пояснив він.

Коваленко вважає, що зенітні дрони, які зараз широко обговорюють у контексті відповіді на масовані обстріли, не здатні захистити від усіх загроз.

"Що стосується зенітних дронів, я взагалі не розумію цих рефлексій сьогодні на ці зенітні дрони нібито це якесь "вундерваффе". Так, вони корисні, так, вони потрібні, але вони не врятують усіх і вся. Вони повинні використовуватися в комплексі. У них теж є свої обмеження. Зенітний дрон — це оператор. Не влучив у "шахед" — все, потрібно запускати інший, а "шахед" летить далі.Тобто оператор не має права на помилку. Як вони працюватимуть у погодних умовах? Запитань багато", — каже він.

Також експерт зазначає, що в деяких регіонах авіацією було б легше перехоплювати дрони.

"Не завжди мобільні групи встигають на перехоплення. Наприклад, для Одеси часу на перехоплення вкрай мало. Тому найбезпечніше було б збивати дрони над морем", — пояснив він.

Висновок Коваленка

"Я вважаю, що це і є основні фактори, які не повинні ігнорувати питання легкомоторної авіації… Там, де може впоратися авіацією дешевою та універсальною, там інші засоби або не впораються, або за своєю вартістю буде дорого", — вважає він.

Які літаки можуть влаштувати м’ясорубку для "шахедів"

"Потрібно залучати відповідні літаки. Я завжди наводжу приклад з Super Tucan, але це не єдиний штурмовик, який можна використовувати. Просто в порівнянні з усіма іншими серійними літаками, саме у Super Tucan один із найбільших досвідів використання в реальних бойових діях. Для України, це був би цікавий варіант, саме з чотирмакулеметами 12,7 калібру. І це була б просто м'ясорубка для Шахеда", — вважає він", — вважає він.

Super Tucan. Фото: Wikimedia

Довідка: EMB-314 Super Tucano — легкий турбогвинтовий штурмовик, що випускається бразильською компанією Embraer. Спочатку проєктувався як навчальний літак, але згодом був доопрацьований для завдання ударів по слабозахищеним повітряним і наземним цілям. Тим не менш, кабіна пілота штурмовика захищена кевларовою бронею.

Зенітний дрон проти Super Tucan – що ефективніше?

За припущеннями Коваленка, один Super Tucan за годину польоту може перехопити групу "шахедів" з 5-6 одиниць. А один зенітний дрон за ту саму годину, зазначає експерт, перехопить один "шахед".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Запоріжжя атакував цілий рій "шахедів". Кореспондент "Телеграфа" побував на місці події та показав, що там зараз відбувається.