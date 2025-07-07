Украинцы придумали смешной план, как сбивать "шахеды" над Киевом – уже готовы открыть сбор
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"Телеграф" спросил нейросеть, реально ли это
Атаки в Киеве участились, россияне почти каждую ночь запускают по столице сотни "шахедов" и ракет Украинцы придумали, как сбивать оружие простым способом.
В ТикТоке обсуждают креативную идею усиления противовоздушной обороны города. Пользователи шутливо предлагают оснастить монумент Родина-мать лазерной системой для сбивания беспилотников.
Автор видео спрашивает, насколько реально вставить в глаза Родине-матери лазеры, которые сбивали бы шахеды. Публикация быстро набрала популярность, собрав тысячи просмотров и комментариев.
Для иллюстрации идеи был использован искусственный интеллект, показавший, как это должно выглядеть. На фото изображена Родина-мать с горящими красными "глазами", из которых выходят лазерные лучи. Анимация показывает, как статуя вроде бы уничтожает вражеские беспилотники лучами, исходящими от ее глаз.
Нейросеть мастерски воспроизвела драматическую атмосферу: темное небо, военные самолеты на фоне, взрывы и дымовые эффекты. Особенно впечатляюще смотрятся кадры, где лазерные лучи пересекаются в небе, создавая защитный купол над городом.
Реакция украинцев
Украинцы активно поддержали креативную идею. В комментариях пользователи пишут:
- "Да делайте сразу из нее Егера как в фильме "Тихоокеанский рубеж".
- "Гениальная идея, но чтобы сбивались курсом и направлялись туда откуда вылезли".
- "Так же реально, как Украина выиграет".
Один из комментаторов предложил организовать сбор средств на реализацию проекта, что нашло одобрение среди других пользователей.
Реально ли это
"Телеграф" спросил у нейросети Grok, реально ли сбивать российское оружие таким образом. Искусственный интеллект пишет, что это креативно, но невозможно с практической точки зрения.
Анализ искусственного интеллекта показывает следующие проблемы:
- Технические ограничения: На основе анализа современных лазерных систем ПВО, нейросеть определила, что установка функционального противодронового лазера требует сложной инфраструктуры — от мощных энергетических установок до прецизионных систем наведения и многоконтурного охлаждения. Алгоритмы расчетов показывают, что интеграция такого оборудования в существующий монумент технологически нереалистична.
- Мощность и размер: Согласно данным, обрабатываемым искусственным интеллектом, эффективные противодроновые лазеры работают на мощностях 20-100+ кВт, что требует энергоустановок размером с небольшое здание. Нейросеть подсчитала, что необходимая инфраструктура в сотни раз превышает возможности размещения в голове статуи.
- Структурная целостность: Анализ нагрузок показывает, что добавление лазерного оборудования создало бы критические напряжения в конструкции памятника. Искусственный интеллект моделирует, что это привело бы к разрушению культурного наследия.
- Эффективность: Алгоритмы траекторного анализа демонстрируют, что статическая позиция монумента создает "мертвые зоны" в покрытии, а отсутствие мобильности системы наведения делает ее неэффективной против маневренных целей.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцы продолжают шутить о российских обстрелах.