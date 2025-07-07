Украинцы придумали смешной план, как сбивать "шахеды" над Киевом – уже готовы открыть сбор

"Телеграф" спросил нейросеть, реально ли это

Атаки в Киеве участились, россияне почти каждую ночь запускают по столице сотни "шахедов" и ракет Украинцы придумали, как сбивать оружие простым способом.

В ТикТоке обсуждают креативную идею усиления противовоздушной обороны города. Пользователи шутливо предлагают оснастить монумент Родина-мать лазерной системой для сбивания беспилотников.

Автор видео спрашивает, насколько реально вставить в глаза Родине-матери лазеры, которые сбивали бы шахеды. Публикация быстро набрала популярность, собрав тысячи просмотров и комментариев.

Для иллюстрации идеи был использован искусственный интеллект, показавший, как это должно выглядеть. На фото изображена Родина-мать с горящими красными "глазами", из которых выходят лазерные лучи. Анимация показывает, как статуя вроде бы уничтожает вражеские беспилотники лучами, исходящими от ее глаз.

Нейросеть мастерски воспроизвела драматическую атмосферу: темное небо, военные самолеты на фоне, взрывы и дымовые эффекты. Особенно впечатляюще смотрятся кадры, где лазерные лучи пересекаются в небе, создавая защитный купол над городом.

Реакция украинцев

Украинцы активно поддержали креативную идею. В комментариях пользователи пишут:

"Да делайте сразу из нее Егера как в фильме "Тихоокеанский рубеж".

"Гениальная идея, но чтобы сбивались курсом и направлялись туда откуда вылезли".

"Так же реально, как Украина выиграет".

Один из комментаторов предложил организовать сбор средств на реализацию проекта, что нашло одобрение среди других пользователей.

Реально ли это

"Телеграф" спросил у нейросети Grok, реально ли сбивать российское оружие таким образом. Искусственный интеллект пишет, что это креативно, но невозможно с практической точки зрения.

Анализ искусственного интеллекта показывает следующие проблемы:

Технические ограничения: На основе анализа современных лазерных систем ПВО, нейросеть определила, что установка функционального противодронового лазера требует сложной инфраструктуры — от мощных энергетических установок до прецизионных систем наведения и многоконтурного охлаждения. Алгоритмы расчетов показывают, что интеграция такого оборудования в существующий монумент технологически нереалистична. Мощность и размер: Согласно данным, обрабатываемым искусственным интеллектом, эффективные противодроновые лазеры работают на мощностях 20-100+ кВт, что требует энергоустановок размером с небольшое здание. Нейросеть подсчитала, что необходимая инфраструктура в сотни раз превышает возможности размещения в голове статуи. Структурная целостность: Анализ нагрузок показывает, что добавление лазерного оборудования создало бы критические напряжения в конструкции памятника. Искусственный интеллект моделирует, что это привело бы к разрушению культурного наследия. Эффективность: Алгоритмы траекторного анализа демонстрируют, что статическая позиция монумента создает "мертвые зоны" в покрытии, а отсутствие мобильности системы наведения делает ее неэффективной против маневренных целей.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы продолжают шутить о российских обстрелах.