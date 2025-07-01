Воробьев съели хищные птицы? Как они влияют на популяцию малых птиц в городах

В городах живет примерно до двадцати особей хищных птиц

В Украине ходят слухи о массовом исчезновении воробьев в городах, что вызвало беспокойство среди граждан. Впрочем, пока рано говорить о катастрофе, поскольку с научной точки зрения эта информация не подтверждается фактами. Хищные птицы не могут существенно повлиять на количество воробьев, голубей и других птиц.

Об этом "Телеграфу" рассказал Василий Костюшин, орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины.

"На самом деле если бы это было в природе, и численность этих же голубей не была бы велика, конечно, можно было бы говорить о каком-то существенном влиянии хищных птиц. Но при такой большой кормовой базе, при такой большой численности тех же голубей такого влияния нет", — сказал он.

Орнитолог пояснил, что примерное количество на город с десяток пар хищных птиц. Они не могут регулировать численность. Для хищников хорошо, что есть кормовая база, но какого-то существенного влияния на количество воробьев или голубей у них нет – то есть всех они не съедят.

Костюшин добавил, что серые вороны в стае атакуют хищных птиц. Это чаще случается, когда ворон много, а хищник молод.

Напомним, самая быстрая птица в мире — сапсан — когда-то была привычным жителем многих регионов Украины. Однако сегодня он постепенно уходит с нашего неба. Одна из главных причин редкости сапсана заключается в специфических условиях, которых требует эта птица для гнездования. Ему нужны труднодоступные скалы.