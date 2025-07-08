В Украине не один известный Зеленский: этот - мэр на Харьковщине и имеет жену Елену, которая зарабатывает миллионы

Как оказалось, в маленьких прифронтовых городках тоже можно зарабатывать миллионы

В городе Лозовая Харьковской области семья Зеленских деньги гребет лопатой. Ранее мы рассказали о доходах семьи депутата городского совета Владимира Зеленского, сейчас речь пойдет о Сергее Владимировиче, который занимает должность мэра. К слову, жену городского головы зовут Елена, как и первую леди Украины.

За 2024 год мэр и его супруга вместе умудрились заработать более 10 000 000 грн. Такие данные Зеленский внес в декларацию.

Сергей Зеленский вместе с женой и сыном Максимом имеет квартиру в Лозовой площадью 35,80 кв.м, а также еще с 2008 года является владельцем дома на 360 квадратов. Назвать строение с такой площадью домом не поворачивается язык – это скорее дворец.

Также мэр Лозовой имеет в собственности свинарник площадью 492,40 кв.м и четыре земельных участка приблизительно на 26, 4,5, 2,5 и 0,5 гектара. Этого ему показалось мало, поэтому Зеленский владеет еще четырьмя участками площадью 44 сотки, пятью участками по 33 сотки, двумя – по 25 соток, одним на 21 сотку и еще одним – чуть более 5 соток.

Согласно декларации, Елена Зеленская также имеет в собственности немало земли, в общей сложности площадь всех ее участков составила свыше 19 гектар. Кроме земли, жена мэра владеет жилым зданием общежития на два этажа с пристроенной котельней на 400 квадратов,

Что касается транспортных средств, сам мэр имеет VOLKSWAGEN, 2011 года выпуска, однако пользуется машиной сына LEXUS LX 570, выпущенной еще в 2008 году. На Елену Зеленскую зарегистрирован малотоннажный фургон RENAULT KANGOO, 2013 года.

Супруги имеют в собственности Лозовский агропромтехсервис. Елена также зарегистрировала благотворительный фонд "Вместе в будущее".

Зеленский показал в декларации, что в 2024 году получил доход в сумме 3 073 269 грн. Большая часть этой суммы составили дивиденды в размере 1 731 844 грн и заработная плата – 1 301 500 грн. Вместе с тем супруга мэра "заработала" за год 7 050 292 грн, из которых 6 946 681 грн составили дивиденды.

При этом Сергей Зеленский задекларировал, что хранит наличными 30 000 евро и 10 000 долларов, а на банковских счетах имеет 1049 евро, 2678 долларов и 121 133 грн. Его супруга имеет "сбережения" наличными 3 000 000 грн и 200 000 долларов США. На счетах у "первой леди" Лозовой находятся 121 081 евро, 127987 грн и 44 доллара США.

Ранее мы рассказали, что судья Шестого апелляционного административного суда Паринов Андрей Борисович получил от жены неплохой подарок – автомобиль AUDI SQ5. При этом его половинка – "безработная".