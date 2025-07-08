В Україні не один відомий Зеленський: цей – мер на Харківщині і теж має дружину Олену, яка заробляє мільйони

Як виявилося, у маленьких прифронтових містечках також можна заробляти мільйони

У місті Лозова Харківської області сім’я Зеленських гроші гребе лопатою. Раніше ми розповіли про доходи родини депутата міської ради Володимира Зеленського, зараз йтиметься про Сергія Володимировича, який обіймає посаду мера. До речі, дружину міського голови звати Олена, як і першу леді України.

За 2024 рік мер та його дружина разом примудрилися заробити понад 10 000 000 грн. Такі дані Зеленський вніс до декларації.

Сергій Зеленський разом із дружиною та сином Максимом має квартиру у Лозовій площею 35,80 кв.м, а також ще з 2008 року є власником будинку на 360 квадратів. Назвати будову з такою площею будинком не повертається язик – це радше палац.

Також мер Лозової має у власності свинарник площею 492,40 кв.м та чотири земельні ділянки приблизно на 26, 4,5, 2,5 та 0,5 гектара. Цього йому здалося мало, тому Зеленський володіє ще чотирма ділянками площею 44 сотки, п’ятьма ділянками по 33 сотки, двома – по 25 соток, однією на 21 сотку та ще однією – трохи більш як 5 соток.

Згідно з декларацією, Олена Зеленська також має у власності чимало землі, загалом площа всіх її ділянок становить понад 19 гектарів. Окрім землі, дружина мера володіє житловою будівлею гуртожитку на два поверхи із прибудованою котельнею на 400 квадратів,

Що стосується транспортних засобів, сам мер має Volkswagen, 2011 року випуску, проте користується машиною сина LEXUS LX 570, випущеною ще у 2008 році. На Олену Зеленську зареєстровано малотоннажний фургон RENAULT KANGOO, 2013 року.

Подружжя має у власності Лозівський агропромтехсервіс. Олена також зареєструвала благодійний фонд "Разом у майбутнє".

Зеленський показав у декларації, що у 2024 році отримав дохід у сумі 3 073 269 грн. Більшість цієї суми склали дивіденди у розмірі 1 731 844 грн та заробітна плата – 1 301 500 грн. Водночас дружина мера "заробила" за рік 7 050 292 грн, з яких 6 946 681 грн склали дивіденди.

При цьому Сергій Зеленський задекларував, що зберігає готівкою 30 000 євро та 10 000 доларів, а на банківських рахунках має 1049 євро, 2678 доларів та 121 133 грн. Його дружина має "заощадження" готівкою 3 000 000 грн та 200 000 доларів США. На рахунках у "першої леді" Лозової знаходяться 121 081 євро, 127 987 грн і 44 долари США.

Раніше ми розповіли, що суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Парінов Андрій Борисович отримав від дружини непоганий подарунок — автомобіль AUDI SQ5. При цьому його половинка – безробітна.