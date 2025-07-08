Владелец разбитого в Киеве Bentley Bentayga не получит €300 тыс. компенсации. Стало известно, почему

Выяснились новые детали пьяного ДТП в Киеве на люксовом авто

Суперлюксовая Bentley Bentayga прославилась на всю Украину после резонансного ДТП в Киеве. Стало известно, что свежеиспеченный владелец авто не сможет получить компенсацию, поскольку машина не застрахована.

"Телеграфу" удалось выяснить, кому принадлежала элитная иномарка, и кто еще был в машине во время ДТП.

Напомним, в ночь на 6 июля в Киеве разбилась элитная Bentley Bentayga. Очевидцы сообщали "Телеграфу", что в машине находилась пьяная компания из двух мужчин и сопровождавших их девушек. По их словам, в этот день владелец решил обмыть свою дорогую покупку, а после сел за руль и угодил в ДТП. В результате автомобиль был разбит в хлам, но все в салоне оказались в порядке и отделались царапинами. Посмотреть фото и узнать подробности резонансной ДТП можно, перейдя по ссылке.

Что выяснилось об автомобиле

Как удалось выяснить "Телеграфу", изначально Bentley была зарегистрирована на номерах КІ2552АВ. Это Bentley Bentayga первого поколения (2016-2020 годов выпуска), ввезенная из-за границы в 2023 году.

Её фотографии на старых номерах до аварии можно найти в открытых источниках.

Bentley Bentayga

5 июля 2025 года (в день ДТП) машина получила уже новые номера, что, очевидно, говорит смене её владельца. Им, согласно нашим источникам, стал киевский бизнесмен.

Кто купил элитную Bentley

По информации из источников, новым владельцем Bentley Bentayga стал киевский предприниматель Ярослав (фамилия скрыта). Он якобы мог быть среди тех, кто выпивал в день ДТП.

Основным видом деятельности Ярослава, как указано в открытых реестрах, является предоставление в аренду автомобилей и легковых автотранспортных средств.

На сайте его предприятия можно увидеть, что машины эти элитные: от бронированных авто премиум-класса — до спорткаров по типу Lamborgini и Porshe. Cтоит такое удовольствие в среднем 1000-2000 долларов (в день).

Элитные авто

Бронированные иномарки

Но есть в наличии машины и "попроще", например, Audi A6. Такие авто можно взять в аренду за пару сотен долларов в день.

Почему новый владелец не получит страховку

В первую очередь мужчина поспешил с помпой отметить покупку роскошного авто, при этом не торопясь оформить страховку. Как выяснил "Телеграф", автогражданки на этот номер в базе нет, а, значит, вероятнее всего, нет и КАСКО.

Кто был вторым мужчиной в разбитой вдребезги Bentley

По данным источника "Телеграфа", вторым участником безумно дорогой "вечеринки" является некий Сергей, связанный с криптообменником 001к. Он проживает в коттеджном городке "Коник", расположенном в Голосеевском районе.

Примечательно, что другой Сергей, владелец 001к (живущий в Монако) распространил сообщение о потерянной собачке в районе Маячка. Напомним, что находившаяся в машине в момент ДТП собачка, от испуга убежала.

Напомним, ранее мы писали о том, что элитный Chevrolet Corvette припарковался прям перед входом в "Гранд Отель".