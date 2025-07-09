"Семья распадется": у звездных аистов Грицика и Одарки и их потомства новые драмы

История спасения аистенка, которого отец выбросил из гнезда

В среду, 9 июля, исполняется 2 месяца Катруси — маленькому детенышу звездной пары аистов Грицика и Одарки, которые гнездятся в селе Леляки под Пирятином Полтавской области. Благодаря тому, что ученые вот уже три года ведут круглосуточное видеонаблюдение за гнездом с научной целью, Катя выжила.

17 секунд. Полет нормальный

Не подозревая, что за его семьей следят десятки тысяч любителей птиц со всего мира в режиме реального времени, 23 мая Грицик, оставшись на "хозяйстве" один с пятью потомками, пытался убить самого маленького ребенка, которому было тогда всего 2 недели, перед видеокамерой. Когда же после нескольких попыток ему не удалось сбросить Катю с гнезда, он просто взял ее клевой за шею и отнес на соседний огород, засаженный кукурузой. О случившемся в гнезде завсегдатаи чата срочно сообщили Анатолию Подобайло — доценту кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, кандидату биологических наук, по совместительству ведущему научному сотруднику Национального природного парка "Пирятинский". Анатолий — тот человек, который инициировал и организовал наблюдение за гнездовой жизнью аистов, которые поселились недалеко от его дома в Леляках.

К его перечисленным регалиям можно добавить еще и почетное звание "крестного отца" Катруси. Ведь Анатолий Витальевич буквально вытащил неугодную отцу малышей из когтей смерти, испугав Грицика своим появлением. Подобрав с земли, казалось, безжизненный птенец, Анатолий Подобайло увидел, что он начал барахтаться и попискивать. В дикой природе, говорит ученый, животные и птицы, если не могут уйти от опасности, просто притворяются мертвыми.

Дома продезинфицировал спасенному птенцу незначительные раны перекисью водорода, накормил, положил его в большой картонный ящик, а ящик поставил в свой автомобиль и поехал в сторону Киева. То, что аисты могут выбросить самого слабого птенца из гнезда, говорит ученый, было ожидаемо. Поэтому он заранее подготовился к такому развитию событий: намостил скошенной травы под столбом с аистым гнездом, договорился со спонсорами стрима — семейным хозяйством "Леляковская сыроварня" — о компенсации средств на заправку автомобиля, а также с работниками реабилитационного центра "Усадьба Ню возвращают их в природную среду, когда они примут "лишнего" аиста, если такое вдруг появится.

С того самого дня специалисты из "Усадьбы Нюшаник" заботятся о Катюше, как о родном ребенке. Через несколько дней у Катюши появился и названный брат Карпик с похожей судьбой. Вплоть до 8 июля они делили один вольер на двоих. Но настал день начинать новую, взрослую жизнь за ее пределами. Теперь они будут жить со стаей взрослых аистов на территории реабилитационного центра. Как сообщила в Facebook его совладелица Ирина Снопко, гнездышко Катюши и Карпика разместили возле сетки, чтобы аистам было спокойнее. Оказавшись на просторе, Катюша с Карпиком начали разминать крылья и совершили свой первый, немного неуклюжий, полет.

Аисты готовы к полету. Фото: Национальный природный парк "Пирятинский"

Первые подлеты над гнездом. Фото: Национальный природный парк "Пирятинский"

А двумя днями раньше, 6 июля, на глазах своих изумленных троих братьев и сестер вылетела из гнезда старейшая Миннехаха. Ее полет длился всего 17 секунд, после чего она без происшествий вернулась домой. В тот день аист поднимался в воздух еще несколько раз. А теперь каждый день делает над селом кругов по пять. Хотя пока не приземлялась, поскольку с земли сложнее взлетать.

— Наши аисты появились на свет одними из первых в Национальном парке "Пирятинский", соответственно, одними из первых улетели, — комментирует Анатолий Подобайло. – Хотя Миннехаха, по возможности судить по видеозаписи, еще процентов 95% времени проводит в гнезде, а другие пока не пробовали летать. Впрочем, сказать точно, что потомство других пар еще не вылетало, не можем, поскольку ведем наблюдение только за одним гнездом.

Ожидаем, в ближайшие дни и другие дети Грицика и Одарки поочередно станут на крыло.

Не лезь, потому что клюнет

Вот тогда, говорит Анатолий Подобайло, когда из гнезда вылетит последний аист, родители начнут учить их самостоятельно добывать добычу. И как только малыш сможет себя прокормить, он уже не будет возвращаться в гнездо. Но пока две-три недели Одарка с Грициком будут выполнять свою основную родительскую функцию. Хотя уже с 21 июня они не ночуют с детьми.

Аисты – на старте взрослой жизни. Фото: Национальный природный парк "Пирятинский"

Еще некоторое время взрослые аисты будут кормить детей поздно вечером, чтобы как можно дольше стимулировать их возвращение на ночь в гнездо и задержать их возле себя. Все же гнездо – самое безопасное место ночью. Уже сейчас Одарка возвращается в семью с едой после переключения видеокамеры в ночной режим.

— Даже трудно представить, как много пищи нужно приносить родителям, чтобы прокормить такую "паху". Аисты не доедают?

— Конечно, принесенной пищи им не хватает. И это главный стимул к тому, чтобы начать летать. К тому же, из-за недоедания у аистов масса тела снижается, они становятся более аэродинамическими.

— Кстати, три недели назад вы кольцевали птенцов. При этом вы их взвешиваете. Что показали вес?

— Каждый птенец весит около трех килограммов.

— На каких продуктах они выросли? Была ли их еда разнообразной?

— Аисты кормят своих малышей тем, что поймают. То есть то, что им доступно в природе, то и приносят. От личинок, насекомых, червей до кротов, лягушек, ужей, гадюк… Несколько дней подряд на той неделе приносили зайчат. Видно, где-то на выводок натолкнулись… Было такое, что Одарка сквозь подстилку достала воробья и моментально сглотнула…

Сейчас даже не видно, что дети приносят родители, потому что еда даже не успевает выпадать из клюва, как ее растягивают.

— С Катюшей взрослым было бы действительно труднее?

– Не думаю. Выкормили бы. Там, где четыре, там пять. Ну, но такое дело…. Это природа. В нем свои правила.

– Кстати, что делают воробьи в гнезде аистов?

— Уже второй сезон они в нем гнездятся, как в стрессе. Хотя это очень безрассудно с их стороны.

Подтанцовки в гнезде. Фото: Национальный природный парк "Пирятинский"

— А как складываются отношения у аист семьи с другими птицами?

– Скажу о том, что не попадало в кадр видеокамеры. Я видел коршуна, который летал над гнездом, и малыши достаточно агрессивно щелкали на него клювами. Пугали таким образом, демонстрировали свою силу, и он не отважился нападать. А коршун — это серьезный хищник. Если бы аисты были меньше и если бы родителей не было рядом, то мог бы хватить кого-нибудь.

Впервые за многие годы в кадр попала выволка. Прилетал как-то сыч среди дня… По идее, это молодые птицы, которые тоже учатся летать и им было удобно сесть на чужое гнездо. Да, вероятно, и интересно. Это не совсем адекватно, но молодым присущи такие вещи.

В общем, к аистам лучше не лезть, потому что они могут клюнуть. Молодые еще не такие юркие, не такие опасные. Но в любом случае относительно более мелких птиц они достаточно агрессивны.

То, что весной Грицик разогнал своих соседей из ближайших гнезд, тоже говорит о том, что он отстаивает свои семейные интересы прежде всего. Меньше конкурентов — больше еды.

Слабые в природе должны погибнуть

— Однако, судя по видео кольцевание четырех птенцов, с людьми они обращались довольно смирно…

— С кольцеванием надо угадать. На тот момент они должны быть достаточно большими, чтобы их ноги выросли и чтобы можно было зажать на них кольцо с запасом.

В общем мы кольцуем аистов в конце июня.

Закольцованный аист Катюша. Фото: Национальный природный парк "Пирятинский"

— Насколько я знаю, за три года еще ни один окольцованный леляковский аист не попал в поле зрения орнитологов, так что проследить их путь еще не удалось.

— Лет через пять, если кто-нибудь из них попадет в поле зрения, то нам повезет. В общей сложности процент фиксации закольцованных птиц составляет около двух. То есть, надо закольцевать сотню, чтобы двоих с годами увидеть.

Закольцованные аисты. Фото: Национальный природный парк "Пирятинский"

Впрочем, аисты, закольцованные нами впервые, вообще могли и не вернуться в Украину из Африки. А зачем им лететь сюда, если они еще не способны к размножению? Только в 3-4 года они могут дать потомство.

— Наверное, в период, когда птицы становятся на крыло, их много погибает?

— Да, это самое опасное для них время. Поскольку многие аисты гнезд развиты на столбах, то молодые птенцы чаще всего запутываются в проводах. Падают, дерутся, калечатся. И тогда жалобные люди поднимают пусть: "Спасите аиста!". А чтобы спасти такое множество, конечно, никакого ни человеческого, ни материального ресурса не хватит. Ну и, в принципе, спасать их не следует. Надо быть хладнокровным и понимать, что более слабые в природе должны погибнуть.

— Одарка с Грицком всегда были рекордсменами по выведению потомства в нацпарке "Пирятинский". Каждый сезон ставили на крыло пятеро-четыре птенцов. Да и с Грициком самка отложила пять яиц… А какое количество детей дают другие пары?

— Вот мы сейчас учитываем потомство белых аистов в парке. Это делается до того, как птенцы начнут вылетать из гнезд. В общей сложности их у нас 81. Мы проверили половину. Сегодня по четверо птенцов зафиксировали в двух гнездах. А в основном трое-двое. В общем, думаю, выйдем на цифру 2,2 птенца на пару взрослых. Это обычная средняя цифра.

— Может быть, родители также выбрасывали своих более слабых детей из других гнезд, чтобы прокормить остальных?

— Этого нельзя исключать, но мы за ними не наблюдали.

— А какой самый маленький показатель?

— В Березовой Рудке в этом году появилось одно новое гнездо. В нем один птенец, еще совсем маленький. И это понятно: взрослые птицы пока строили гнездо с нуля, опоздали с кладкой яиц.

— Уже через месяц птицы начнут готовиться к отлету в теплые края. Они улетают семьями?

– Нет, как только молодые птицы перестанут возвращаться в родительские гнезда, семья распадается. Молодняк прибивается к группе своих ровесников, с которыми проводит время. Между тем Одарке и Грицику могут подсесть чужие дети. Через пару дней перед отлетом, по нашим наблюдениям, все перемешается. Раньше улетят молодые аисты, а взрослые отправятся в дальний путь на два дня, а то и неделю позже. Но уже как отдельные особи, а не как пара. Ведь их половые органы уже атрофировались и включатся только в марте следующего года.