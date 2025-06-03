Россияне могли "решить проблему" за месяц, но... Рустамзаде оценил успехи Курской операции ВСУ

Украинская армия сковала войска РФ, которые готовили для удара на Донбассе

Начатая в Курской области РФ оборонительная операция ВСУ сработала не на все 100 процентов. Слишком очевидны были ее цели, а РФ на поводу́ до конца не пошла.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный аналитик Агил Рустамзаде. Он объяснил целесообразность этой операции даже после почти полного ухода украинских войск с территории Курщины.

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По его мнению, если бы россияне все силы бросили на Курскую область, то решили бы проблему за месяц-два.

— Но в какой-то степени эта операция имела успех, потому что сковала то количество войск, которое РФ могла бы использовать при атаке в Донецкой области. Курская операция начиналась в тот период, когда РФ накапливала большое количество сил и средств для полной оккупации Донецкой области, — говорит военный эксперт.

По его словам, сейчас сложилась такая конфигурация, что ВСУ бомбят мосты на вражеской территории, а без логистики россияне не захотят подойти к украинским границам, где ВСУ имеет огневое преимущество.

— То есть, вы не тратите много сил и ресурсов для того, чтобы держать противника на этих рубежах. Поэтому Курская операция и сейчас имеет целесообразность, — подытожил Агил Рустамзаде.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", сколько россиянам нужно войск для захвата Сум и области.